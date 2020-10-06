Считается, что ночью, количество автомобилей значительно снижается и передвижения по трассе становится гораздо проще. Однако, статистика показывает, что именно в темное время суток происходит половина всех ДТП. Поэтому, вождение ночью – это большая вероятность непредвиденных, неожиданных опасностей.

Travel24 подготовил несколько правил и советов, которые помогут вам подготовиться к ночной поездке.

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Правильный свет

Это самый главный пункт, ведь фары автомобиля – ваши глаза в темное время. Умело переключайте ближний и дальний свет, чтобы не ослеплять водителей на встречной полосе. Отдельная тема – чистота фар: протирайте их, если они загрязнились.

Зеркальная чистота

Протирайте боковые наружные зеркала время от времени, а что еще важнее – не забывайте в них периодически заглядывать. Относительная свобода на ночной дороге провоцирует неожиданные обгоны, поэтому стоит видеть ситуацию вокруг машины со всех сторон.



Чистые зеркала / 1gai.ru

Умная скорость

Выбирайте скорость учитывая видимость на дороге. На неосвещенных участках вы видите только расстояние, освещенное фарами собственного автомобиля. Поэтому, траектория остановки авто при торможении не должна быть длиннее освещенного участка дороги.

Фокус

Не смотрите прямо на свет встречных автомобилей: это может ослепить вас и вызвать ДТП. Зрение должно быть сфокусировано на том участке дороге, который достигает свет ваших фар.

Противотуманные фары

Туман обычно висит над дорожным покрытием на высоте не менее 40-50 сантиметров, поэтому надо направить противотуманные фары вниз. Иначе – свет будет просто теряться в гуще тумана и сбивать вас.

Правильное освещение салона автомобиля

Переключая зрение с дороги на спидометр и другие световые указатели внутри машины, вы можете потерять бдительность. Свет, попавший в зрачок со спидометра, остается на долю секунды в зрительной памяти, а потому может наложиться на следующее изображение и заменить собой разграничительную линию на дороге.



Правильное освещение панели приборов / korysniporady.com.ua

Своевременные повороты

Во время ночной езды по незнакомой дороге внимательно следите за каждым поворотом. В темноте уменьшается угол обзора и точность восприятия, вполне возможно, что вираж будет более крутым, с худшим покрытием или с каким-то препятствием посреди дороги. Перед прохождением поворота обязательно снизьте скорость.

Никакого курения

Никотин и угарный газ ухудшают видимость и затуманивают ваше сознание, что вызывает сонливость.

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Звери на дороге

В ночное время животных на дороге становится больше. В городе это обычно собаки, кошки, ежи, а на лесных участках дороги могут встретиться и лоси, дикие кабаны и олени.

Будьте внимательны!