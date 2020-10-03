Начиная с 1 октября и заканчивая 1 мая, в Украине водители обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни при движении вне населенных пунктов, для уменьшения количества аварийных ситуаций в пасмурную погоду.

Travel24 расскажет, как действовать, чтобы не нарушать правило и не подвергать себя опасности.

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По соображениям безопасности водителям продиктовано включать ближний свет на загородной дороге в осенне-зимний сезон. Автомобиль с включенным светом лучше заметен на дороге в условиях слабой освещенности, характерных для холодного времени.

Если же нарушить это правило, то можно получить штраф в размере 425 гривен.

По большому счету, это правило касается только водителей машин без DRL – дневных ходовых огней (ДхВ). И самое главное для них при этом – не забывать включать фары, когда автомобиль пересекает городскую черту.



Обязательно включенные фары за чертой города / mashyna.com.ua

Однако, многие забывают это делать, что приводит как минимум к штрафам со стороны полиции. Поэтому стоит пользоваться различными методами.

Ездить с включенными фарами целый день

Некоторые водители в осенне-зимний сезон ездят "с фарами" и в городе. В принципе это неплохое решение, которое может привести, впрочем, к недозаряду аккумулятора.

Установить на автомобиль нештатные ДхВ

Во-первых, это должны быть фирменные изделия, соответствующие правилам ЕЭК ООН с яркостью 400-800 кд и долговечными светодиодами. А во-вторых, украинские ПДД считают законными в таком случае только штатные фары ближнего света и только штатные ходовые огни.

Установить в систему электрооборудования несложное устройство

Чтобы не забыть включать фары при выезде за город днем, можно воспользоваться таким вариантом. Тогда он будет автоматически включать ближний свет при работающим двигателе.