Починаючи з 1 жовтня і закінчуючи 1 травня, в Україні водії зобов'язані включати ближнє світло фар або денні ходові вогні під час руху поза населеними пунктами, задля зменшення кількості аварійних ситуацій у похмуру погоду.

Travel24 розповість, як діяти, щоб не порушувати правило та не наражати себе на небезпеку.

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З міркувань безпеки водіям продиктовано включати ближнє світло на заміській дорозі в осінньо-зимовий сезон. Автомобіль з увімкненим світлом краще помітний на дорозі в умовах слабкої освітленості, характерних для холодної пори.

Якщо ж порушити це правило, то можна отримати штраф у розмірі 425 гривень.

За великим рахунком, це правило стосується тільки водіїв машин без DRL – денних ходових вогнів (ДХВ). І найголовніше для них при цьому – не забувати включати фари, коли автомобіль перетинає міську межу.



Обов'язково ввімкнені фари за межею міста / mashyna.com.ua

Однак, багато хто забуває це робити, що призводить як мінімум до штрафів з боку поліції. Тому варто користуватися різними методами.

Їздити з ввімкненими фарами увесь день

Деякі водії в осінньо-зимовий сезон їздять "з фарами" і в місті. В принципі це непогане рішення, яке може призвести, втім, до недозаряду акумулятора.

Встановити на автомобіль нештатні ДХВ

По-перше, це повинні бути фірмові вироби, що відповідають правилам ЄЕК ООН з яскравістю 400-800 кд і довговічними світлодіодами. А по-друге, українські ПДР вважають законними в такому випадку тільки штатні фари ближнього світла і тільки штатні ходові вогні.

Встановити в систему електрообладнання нескладний пристрій

Щоб не забути включати фари при виїзді за місто вдень, можна скористатися таким варіантом. Тоді він буде автоматично включати ближнє світло при двигуні, що працює.