Вважається, що вночі, кількість автомобілів значно знижується і пересування по трасі стає набагато простіше. Однак, статистика показує, що саме у темний час доби відбувається половина всіх ДТП. Тому, водіння вночі – це велика ймовірність непередбачених, раптових небезпек.

Travel24 підготував декілька правил та порад, які допоможуть вам підготуватися до нічної поїздки.

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Правильне світло

Це найголовніший пункт, адже фари автомобіля – ваші очі в темну пору. Вміло перемикайте ближнє і дальнє світло, щоб не засліплювати водіїв на зустрічній смузі. Окрема тема – чистота фар: протирайте їх, якщо вони забруднилися.

Дзеркальна чистота

Протирайте бокові зовнішні дзеркала час від часу, а що ще важливіше – не забувайте в них періодично зазирати. Відносна свобода на нічній дорозі провокує неочікувані обгони, тому варто бачити ситуацію навколо авто з усіх сторін.



Чисті дзеркала / 1gai.ru

Розумна швидкість

Обирайте швидкість з огляду на видимість на дорозі. На неосвітлених ділянках ви бачите тільки відстань, освітлену фарами власного автомобіля. Тому, траєкторія зупинки авто при гальмуванні не повинна бути довшою освітленої ділянки дороги.

Фокус

Не дивіться прямо на світло зустрічних автівок: це може засліпити вас і спричинити ДТП. Зір повинен бути сфокусований на тій ділянці дорозі, якої сягає світло ваших фар.

Протитуманні фари

Туман зазвичай висить над дорожнім покриттям на висоті щонайменше 40-50 сантиметрів, тому треба направити протитуманні фари вниз. Інакше – світло буде просто губитись в гущі туману, що буде збивати вас.

Правильне освітлення салону автівки

Переключаючи зір з дороги на спідометр та інші світлові покажчики всередині авто, ви можете втратити пильність. Світло, що потрапило у зіницю зі спідометра, лишається на долю секунди в зоровій пам’яті, а тому може накластись на наступне зображення і замінити собою розмежувальну лінію на дорозі.



Правильне освітлення панелі приладів / korysniporady.com.ua

Вчасні повороти

Під час нічної їзди незнайомою дорогою уважно стежте за кожним поворотом. У темряві зменшується кут огляду і точність сприйняття, цілком можливо, що віраж буде більш крутим, з гіршим покриттям або з якоюсь перешкодою посеред дороги. Перед проходженням повороту обов’язково знизьте швидкість.

Ніякого куріння

Нікотин і чадний газ погіршують видимість і затуманюють вашу свідомість, що спричинює сонливість.

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Звірі на дорозі

В нічний час тварин на дорозі стає більше. У місті це зазвичай собаки, коти, їжаки, а на лісових відрізках дороги можуть зустрітись і лосі, дикі кабани та олені.

Будьте уважними!