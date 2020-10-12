Осенью случается большинство ДТП и виновник этого – дождь. Даже снег не создает столько проблем, как эта стихия. В сырую погоду аварийность значительно возрастает. Чтобы свести опасность к минимуму, надо знать причины, которых избегать.

Travel24 расскажет вам о коварстве сырой погоды осенью, которая приводит к аварийным ситуациям на дороге.

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Контролируйте видимость

Если дождь не превращается в ливень, то он не ограничивает обзор, но влага, что из воздуха оседает на стекле автомобиля – да. Запотевания ухудшает обзорность, и, чтобы ограничить это явление, нужно держать коврики и сиденья сухими, стекла изнутри чистыми, а одно из окон – открытым.



Контролируйте видимость / amastercar.ru

Не забывайте об изменении погоды

Некоторые водители, сидя в теплом уютном салоне, не понимают, что погодные условия за окном машины изменились и меняют езду автомобилем не в лучшую сторону. Они продолжают ездить так же, как и при ясном солнце: быстро, с резкими маневрами, без запаса интервала и дистанции. В результате, как только возникает внештатная ситуация, которая требует немедленной реакции и действий рулем и педалями, автомобиль теряет управление.

Учитывайте скользкую поверхность

Влага на дороге при плюсовой температуре не делает решительного влияния на управляемость, но вот если дождь интенсивный, а скорость машины превышает 40-60 км/ч, то недалеко и к аквапланированию. Не превышайте разумной скорости в сильный дождь. А в городских условиях, из-за мокрых дорог чаще встречается другая неприятность: колеса скользят на слое опавших листьев.



Учитывайте скользкую поверхность / gorodok-vlada.gov.ua

Следите за пешеходами на дороге

Пешеходы в дождь спешат поскорее попасть в здания или машины, меньше смотрят по сторонам, а иногда и не имеют возможности полноценно это сделать. В результате – неожиданное появление человека прямо перед машиной. Поэтому в дождь водитель, который увидел человека с намерением перейти дорогу, должен понимать ситуацию так, будто человек машину не видит.

Будьте бдительны за рулем!