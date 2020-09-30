Дорожно-транспортное происшествие – это всегда стресс. Редко в подобной ситуации удается быстро среагировать и решить проблему правильно. Попадая даже в мелкую аварию за рубежом, страх водителя перед неприятностью удваивается.

Travel24 расскажет, какие действия надо выполнить, если вы попали в ДТП в другой стране.

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Ваши действия, если случилась авария:

Включите аварийный сигнал, чтобы ваш автомобиль был виден.

Установите аварийный знак на дороге, чтобы известить других участников движения о ДТП.

Позвоните в полицию и сообщите о случившемся. Как правило, в странах Европы действует единый номер экстренной службы. Дождитесь приезда соответствующих органов

Заполните бланк Европротокола или любой другой на том языке, которым владеете.

Не подписывайте никаких документов, содержание которых Вам непонятно, но если этого не избежать, укажите на украинском языке, что Вы не понимаете содержания документа и языка которым он составлен.

Запишите данные других участников ДТП: Ф.И.О. водителя, его водительское удостоверение, контактный телефон, название страховой компании и номер полиса, записать информацию о свидетелях и их контактные данные.

Сделайте подробный фотоотчет желательно с указанием GPS-координат: место ДТП, повреждения всех транспортных средств.



Сделайте фотоотчет на месте ДТП / volynnews.ru

Получите от полиции справку, в которой будет зафиксирована информация о ДТП;

Обратитесь в Бюро Green Card в стране пребывания. Также обязательно сообщите свою страховую компанию. Лучше сделать это в тот же день.

Если, думаете, что вы виновник ДТП, предоставьте второму участнику сведения о вашем договоре международного страхования "Зеленая карта".



Страхования "Зеленая карта" / migrant.biz.ua

Если считаете, что вы пострадавший в ДТП, настаивайте, чтобы виновник предоставил вам копию своего договора страхования (или информацию о нем) и сообщил своему страховщику о событии с места ДТП.

Форс-мажоры наступают неожиданно. Но к ним нужно быть готовым. И хотя за границу мы чаще всего отправляемся на отдых, но даже там следует держать руку на пульсе в вопросе безопасности.