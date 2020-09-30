Дорожньо-транспортна пригода – це завжди стрес. Рідко в подібній ситуації вдається швидко зреагувати та розв'язати проблему правильно. Потрапляючи навіть в дрібну аварію за кордоном, страх водія перед неприємністю подвоюється.

Travel24 розповість, які дії треба виконати, якщо ви потрапили у ДТП в іншій країні.

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Ваші дії, якщо трапилася аварія:

Увімкніть аварійний сигнал, щоб ваш автомобіль було видно.

Встановіть аварійний знак на дорозі, щоб сповістити інших учасників руху про ДТП.

Зателефонуйте в поліцію і повідомте про те, що трапилося. Як правило, в країнах Європи діє єдиний номер екстреної служби. Дочекайтеся приїзду відповідних органів

Заповніть бланк Європротоколу або будь-який інший тією мовою, якою володієте.

Не підписуйте ніяких документів, зміст яких Вам незрозумілий, але якщо цього не уникнути, зазначте українською мовою, що Ви не розумієте змісту документу та мови якою він складений.

Занотуйте дані інших учасників ДТП: П.І.П. водія, його водійське посвідчення, контактний телефон, назву страхової компанії та номер полісу, записати інформацію про свідків та їх контактні дані.

Зробіть докладний фотозвіт бажано з позначенням GPS-координат: місце ДТП, пошкодження всіх транспортних засобів.



Зробіть фотозвіт на місці ДТП / volynnews.ru

Отримайте від поліції довідку, в якій буде зафіксована інформація про ДТП;

Зверніться в Бюро Green Card в країні перебування. Також обов'язково повідомте свою страхову компанію. Краще зробити це в той же день.

Якщо, думаєте, що ви є винуватцем ДТП, надайте другому учаснику відомості про ваш договір міжнародного страхування "Зелена картка".



Страхування "Зелена карта" / migrant.biz.ua

Якщо вважаєте, що ви є потерпілим в ДТП, наполягайте, щоб винуватець надав вам копію свого договору страхування (або інформацію про нього) та повідомив свого страховика про подію з місця ДТП.

Форс-мажори наступають несподівано. Але до них потрібно бути готовим. І хоча за кордон ми найчастіше вирушаємо на відпочинок, але навіть там слід тримати руку на пульсі в питанні безпеки.