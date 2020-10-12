Восени трапляється більшість ДТП і винуватець цього – дощ. Навіть сніг не створює стільки проблем, як ця стихія. В сиру погоду аварійність значно зростає. Щоб звести небезпеку до мінімуму, треба знати причини, яких уникати.

Travel24 розповість вам про підступність сирої погоди восени, яка призводить до аварійних ситуацій на дорозі.

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Контролюйте видимість

Якщо дощ не перетворюється у зливу, то він не обмежує огляд, але волога, яка з повітря осідає на склі автомобіля – так. Запотівання погіршує оглядовість, і щоб обмежити це явище, потрібно тримати килимки й сидіння сухими, скла зсередини чистими, а одне з вікон – відкритим.



Контролюйте видимість / amastercar.ru

Не забувайте про зміну погоди

Деякі водії, сидячи в теплому затишному салоні, не розуміють, що погодні умови за вікном машини змінилися і міняють їзду автомобілем не в кращу сторону. Вони продовжують їздити так само, як і при ясному сонці: швидко, з різкими маневрами, без запасу інтервалу і дистанції. В результаті, як тільки виникає позаштатна ситуація, яка потребує негайної реакції і дій кермом і педалями, автомобіль втрачає управління.

Зважайте на слизьку поверхню

Волога на дорозі при плюсовій температурі не робить рішучого впливу на керованість, але от якщо дощ інтенсивний, а швидкість машини перевищує 40-60 км/год, то недалеко і до аквапланування. Не перевищуйте розумної швидкості в сильний дощ. А в міських умовах, через мокрі дороги частіше трапляється інша неприємність: колеса ковзають на шарі опалого листя.



Зважайте на слизьку поверхню / gorodok-vlada.gov.ua

Стежте за пішоходами на дорозі

Пішоходи у дощ поспішають скоріше потрапити в будівлі або машини, менше дивляться по сторонах, а іноді й не мають можливості повноцінно це зробити. В результаті – несподівана поява людини прямо перед машиною. Тому в дощ водій, який побачив людину з наміром перейти дорогу, повинен розуміти ситуацію так, ніби людина машину не бачить.

Будьте пильні за кермом!