Існує багато методів залишатися бадьорим в дорозі. Але водії-професіонали знають, що в боротьбі з втомою майже не допомагає ні спів, ні нова поза, ні поплескування. Проте, деякі цікаві методи, про які можливо ви ще не чули – є більш дієві ніж інші.

Travel24 розповість вам про 6 таких способів, які не дадуть заснути за кермом.

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Зробіть дихальні вправи

Щоб відновити сили необхідно правильно дихати. Для цього потрібно відкинутися на спинку сидіння, ноги розташувати паралельно одна одній, руки схрестити на грудях, а підборіддя притиснути до грудей. Потім треба закрити та розслабити очі, щелепу, губи та язик, опустити плечі вниз, зробити подих повільним, рівним і глибоким.

Проведіть язиком по піднебінню

Відчуття дивне, але така подразлива дія може допомогти вам збадьоритися.

Візьміть з собою лимон або апельсин

У цитрусових міститься гліколева кислота, яка має збадьорливий ефект, а запах цих фруктів стимулює нервову систему. Почистьте апельсин чи наріжте лимон і розкладіть шкірку по панелі. Бризки цедри швидко змішаються з повітрям у салоні й наповнять його ароматом, що освіжає. Кислота не тільки вас підбадьорить, а й підвищить гостроту нічного зору.



Розкладіть шкірки лимону по панелі / news.myseldon.com

Використайте гірчичники

Досить оригінальний метод іноді використовують екстремальні водії. Мова йде про гірчичники. Розташуйте його між лопаток. Через 15 – 20 хвилин настає подразливий ефект. І вам точно не захочеться спати.

Потріть мочки вух

Дивний спосіб, але дуже дієвий. Просто потріть або потягніть вниз мочки вух. Це підвищить вашу пильність.

Зробіть "4-7-8"

Додатково розслабитися також допомагає проста техніка дихання "4-7-8". Її суть полягає в тому, щоб 4 секунди спокійно вдихати через ніс, потім на 7 секунд затримати дихання, а потім повільно видихнути через рот протягом 8 секунд. Ця техніка уповільнює серцевий ритм і знижує температуру тіла.