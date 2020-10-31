Существует много методов оставаться бодрым в дороге. Но водители-профессионалы знают, что в борьбе с усталостью почти не помогает ни пение, ни новая поза, ни похлопывание. Однако, некоторые интересные методы, о которых возможно вы еще не слышали – более действенные чем другие.

Travel24 расскажет вам о 6 таких способах, которые не дадут уснуть за рулем.

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Сделайте дыхательные упражнения

Чтобы восстановить силы, необходимо правильно дышать. Для этого нужно откинуться на спинку сиденья, ноги расположить параллельно друг другу, руки скрестить на груди, а подбородок прижать к груди. Затем надо закрыть и расслабить глаза, челюсть, губы и язык, опустить плечи вниз, сделать дыхание медленным, ровным и глубоким.

Проведите языком по нёбу

Ощущение странное, но такое раздражающее действие может помочь вам взбодриться.

Возьмите с собой лимон или апельсин

В цитрусовых содержится гликолевая кислота, которая имеет тонизирующий эффект, а запах этих фруктов стимулирует нервную систему. Очистите апельсин или нарежьте лимон и разложите кожицу по панели. Брызги цедры быстро смешаются с воздухом в салоне и наполнят его освежающем ароматом. Кислота не только вас взбодрит, но и повысит остроту ночного зрения.



Разложите кожуры лимона по панели / news.myseldon.com

Используйте горчичники

Весьма оригинальный метод иногда используют экстремальные водители. Речь идет о горчичниках. Расположите их между лопаток. Через 15 – 20 минут наступает раздражающий эффект. И вам точно не захочется спать.

Потрите мочки ушей

Странный способ, но очень действенный. Просто потрите или потяните вниз мочки ушей. Это повысит вашу бдительность.

Сделайте "4-7-8"

Дополнительно расслабиться также помогает простая техника дыхания "4-7-8". Ее суть заключается в том, чтобы 4 секунды спокойно вдыхать через нос, затем на 7 секунд задержать дыхание, а затем медленно выдохнуть через рот в течение 8 секунд. Эта техника замедляет сердечный ритм и снижает температуру тела.