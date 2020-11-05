Вниманию водителей: как подготовить авто к осеннему путешествию
Несмотря на то, что самым трудным периодом для автомобиля является именно зима, осень тоже может принести немало неожиданных сюрпризов. Машина сталкивается с множеством испытаний, которых нет в другое время года.
Travel24 расскажет, что именно проверить в авто перед осенней поездкой.
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Смените стеклоочистители
Как правило, при дождях плохая работа щеток стеклоочистителя становится более явной. Все махинации с заточкой и попытками отремонтировать старые дворники – бесполезны. Чтобы снова хорошо видеть дорогу, стоит просто сменить дворники.
Смените стеклоочистители / dvornik.com.ua
Оцените состояние кузова
В межсезонье и зимой кузов особенно подвержен коррозии из-за чего стоит внимательно осмотреть кузов на предмет даже малейших сколов и повреждений лакокрасочного покрытия. Это может вылезть на дороге в поездке, и испортить ваше путешествие.
Оцените резиновые уплотнители
Если у вас автомобиль с люком или панорамной крышей, то через неплотно прилегающие резинки в салон попадает дождевая вода. Это грозит не только появлением запаха сырости в салоне или возможных перебоев в работе автомобиля, но и создает дискомфорт для пассажиров.
Проверьте освещение
Осенью серьезно ухудшается видимость, поэтому о замене потускневших, а тем более перегоревших лампочек не стоит говорить лишний раз. Это одно из главного о чем надо позаботиться перед тем, как отправиться в путь.
Проверьте освещение / ukrinform.ua
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Протестируйте кондиционер
Именно эта система отвечает за хорошую видимость водителя не менее, чем фары или дворники. Речь идет о запотевших окнах, с которыми сломанный кондиционер просто не справится.
Источник: 24 канал
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