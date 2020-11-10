Через карантин, який пов'язаний з пандемією коронавірусу, авіасполучення дещо обмежено. Тому одним із варіантів подорожі залишається авто. Водії в будь-який момент можуть обрати маршрут та поїхати на відпочинок. Утім, задля безпечної поїздки потрібно дещо знати.

Travel24 склав основні поради, які мінімізують ризики на дорозі.

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Виспіться і поїжте

Це найперше, що вам потрібно зробити. Так ви забезпечите організм достатньою кількістю енергії. Кофеїн допомагає тільки спочатку, потім ви будете відчувати все більшу втому.

Перевірте технічну справність авто

Переконайтеся, що ваш автомобіль технічно справний, тиск в шинах відповідає нормам, а палива вистачає до найближчої заправки.



Перевірте технічну справність авто / auto.sevastopol.su

Слідкуйте за погодою

Плануйте автомобільну подорож на дні, коли немає дощу та інших явищ, що заважають комфортному водінню.

Завантажте додатки

Заздалегідь завантажте необхідні карти у свій навігатор або смартфон, це полегшить орієнтування в незнайомому місці. Але краще прихопіть з собою ще паперовий атлас або карту.

Ознайомтеся з ПДР

Збираючись на автомобілі за кордон, ознайомтеся з місцевими правилами дорожнього руху, які можуть відрізнятися від звичних вам.

Робіть зупинки

Кожні 2-3 години, навіть якщо не відчуваєте сонливості. Перекусіть, подихайте свіжим повітрям, розімніть ноги. Все це значно подовжить період вашої бадьорості.



Робіть зупинки / UnSplash

З дітьми зупиняйтеся частіше

Подорожуючи з дітьми, це необхідно робити частіше, не тільки для перекусів, а й просто для розваг. Дитячий організм більше схильний до заколисування, ніж дорослий.

Міняйтеся кермом

Якщо є можливість – по черзі займайте водійське місце з кимось із пасажирів. Це дозволить поспати в дорозі, не втрачаючи часу.

Увімкніть музику

Якщо їдете на самоті – музика вам допоможе, а ще, по можливості, тримайте вікно відкритим. Утримайтеся від використання круїз-контролю, це допоможе підтримувати пильність.



Увімкніть музику / auto.informator.ua

Уникайте розмов телефоном

Під час водіння користуйтеся гучним зв'язком. Крім того, що це небезпечно, у багатьох країнах за це передбачені дуже великі штрафи.

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Контролюйте ситуацію

Не чекайте, поки бак стане порожнім. Коли бензину залишається менше чверті – починайте шукати заправку. Не витрачайте даремно паливо. З цією метою уникайте різких прискорень, не перевантажуйте автомобіль зайвим багажем, не перевищуйте швидкості.