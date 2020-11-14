Кожен водій хоч раз у житті зіштовхувався з негативом на дорозі. Грубе ставлення інших учасників руху, затори або раптові негаразди можуть зіпсувати настрій навіть у найбільш сонячний день. Та є декілька методів, які допоможуть повернути позитивні емоції.

Як саме покращити настрій за кермом, розповідає Travel24.

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Проявляйте емоції

Перше й головне правило! Трапляється так, що стримуватися просто неможливо, і це нормально – дозвольте собі проявити емоції, адже в іншому разі пригнічені негативні емоції переростуть у психічні розлади. Можете навіть поплакати декілька хвилин, тільки не дозволяйте плачу перерости в істерику – ви за кермом.



Проявляйте емоції / wday.ru

Зробіть зарядку на місці

Пробки можуть зіпсувати настрій найспокійнішій і найтерплячішій людині, а уся справа у тривалому перебуванні в одній позі у стресовій ситуації. Щойно відчуєте, що на вас наступає панічний стан – зробіть розминку, перебуваючи у положенні, сидячи, так ви не дасте крові застоятися і викликати неприємні відчуття.

Зателефонуйте другові

Якщо їдете у машині самі, це не означає, що ви повинні долати негатив самостійно – подзвоніть другові або близькій людині, з якою ви можете поділитися будь-якими проблемами. Просто висловіться, це допоможе заспокоїтися і сконцентруватися на дорозі.



Зателефонуйте другові / brovary.net.ua

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Перемкніть увагу

Негатив може накопичуватися і виливатися у найнезручніший момент. Щоб цього не сталося – відкидайте неприємні думки, намагаючись зосередитися на чомусь гарному, що сталося зовсім нещодавно. Ви помітите, як емоції поступово вщухають і ось вам вже не хочеться вийти та накричати на людину, яка посигналила.