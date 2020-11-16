Перш ніж вирушати в далеку дорогу, необхідно перевірити не лише автомобіль, а й стан його шин. Тому, що в дорозі у вас буде набагато менше можливостей виправити ситуацію та уникнути можливих проблем.

Як саме зробити це, розповідає Travel24.

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Перевірте протектор на ваших шинах

Новіші встановіть на задню вісь, а якщо шини зношені нерівномірно, перевірте розвал-сходження.

Перевірте глибину протектора

Найменша допустима глибина протектора для літніх шин становить 1,6 міліметра, однак варто розглянути можливість придбання нових шин, коли цей показник падає нижче 4 міліметрів.



Перевірте глибину протектора / rosava.com

Перевірте тиск

Правильний тиск в шинах – це простий спосіб заощадити паливо та підвищити комфорт водіння. Ви можете перевірити тиск в шинах на станціях техобслуговування, а рекомендовані значення тиску можна знайти в інструкції з експлуатації вашого автомобіля.

Зберігайте спокій та бадьорість за кермом

Ви отримаєте максимальну віддачу від поїздки, відпочивши й розслабившись. Спокійний стиль водіння також заощадить паливо та збереже хороший стан шин.



Зберігайте спокій та бадьорість за кермом / snob.ru

Ще декілька порад, які допоможуть під час кермування

У дощову погоду уникайте попадання в колію

Водії, які подорожують великою компанією, часто змінюють один одного за кермом і деякі з них можуть бути не знайомі з автомобілем. Розкажіть їм про технічні особливості вашого автомобіля і стан шин. Хороші шини забезпечують додатковий запас зчеплення і полегшують керування автомобілем в складних дорожніх умовах. Під час їзди на зношеній шині під дощем ви повинні уникати заповнених водою колій на дорозі й зменшити швидкість.

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Економте пальне, бережіть нерви

Хороші шини знижують ваші витрати на дорогу, оскільки на подолання опору коченню витрачається приблизно 20% від загального споживання палива автомобілем. Навіть при наявності якісних шин слід звертати увагу на тиск у них, оскільки спущені колеса збільшують витрату палива, до того ж шина буде зазнавати підвищених навантажень.