Автомобільні подорожі – це один з найкращих способів побачити світ, це свобода зупинятися в будь-яких місцях і їхати в будь-якому напрямку. Потрібно лише заздалегідь подбати про комфорт й безпеку в дорозі.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ підготував список речей, які варто взяти з собою в автомобільну мандрівку.

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Список речей в автомобільну подорож для безпечної дороги

Буксирувальний трос

Часто на дорозі трапляються ситуації, коли рух стає неможливим через будь-яку поломку. Тому без буксирувального тросу не обійтися, це той обов'язковий елемент водійського інструментарію, який завжди повинен бути у вашому багажнику.

Набір інструментів

У вашому авто завжди мають бути: ключ для свічок, коліс, ізоляційна стрічка, викрутка, стрічкові хомути, плоскогубці та інші інструменти (на розсуд самого власника машини).



Набір автомобільних інструментів / uk.med-auto.com

Знак аварійної зупинки

Це та річ, яка попереджає інших учасників руху про вашу присутність на дорозі, у разі поломки чи екстреної зупинки.

Провід для прикурювання авто від АКБ іншого транспорту

У зимовий період це дуже важлива і необхідна річ для кожного водія. Якщо ваш акумулятор розрядився – це допоможе "запустити" автівку.

Резервний запас рідини омивача скла

Погодні умови завжди непередбачувані, хтозна, який дощ може спуститися з неба. Тому завжди потрібно мати з собою запас рідини омивача – підійде пляшка 1 літр.



Резервний запас рідини омивача скла / automotoclub.info

Щітка для очищення снігу зі скла та авто з м'яким ворсом

Часто авто може замести снігом й тоді не дуже хочеться змітати декілька сантиметрів снігу руками чи рукавицями. Краще придбайте спеціальну щітку.

Наявність цих предметів і пристосувань гарантуватиме вам безпечну поїздку при експлуатації транспортного засобу в зимову пору року. Під час холодів машина відчуває серйозні навантаження, так що не завадить час від часу поглядати ще й на рівень масла у двигуні й охолоджувальної рідини. Це ази, про які не варто забувати водіям навіть влітку.

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Яке авто обрати для безпечної автомобільної мандрівки?

Найкращим варіантом буде SKODA KAROQ. Її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід. Також ця модель має АСС – адаптивний круїз-контроль, що підтримує безпечну дистанцію до автомобіля, який рухається попереду на заданій швидкості, контролює роботу двигуна, прискорює або уповільнює авто за потреби. Дуже зручно, що система об’єднує в собі систему круїз-контролю та контролер відстані на основі радара.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Безпечної дороги!