Новий рік – ідеальний час, щоб поїхати із рідними чи друзями у подорож до Карпат. Тут розташовані найкращі гірськолижні курорти, де пригощають національними стравами, де навкруги лише засніжені гори, свіже повітря і казкові пейзажі. Тож, якщо ви не були у Карпатах або давно плануєте поїздку, то реалізуйте свої плани у новорічні свята.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ расскажет вам где встретить 2021 в Карпатах, и во сколько обойдется такое путешествие.

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Буковель

Один из самых популярных курортов в Карпатах – развлечений здесь ли не больше всего. Но цены тоже самые высокие.

Для тех, кто любит адреналин в Буковеле есть немало современных подъемников и трасс для катания на горных лыжах или сноуборде. Также есть "Буковельские горки", которые предусматривают чрезвычайно крутой спуск на канатах с помощью специального устройства между деревьями. А еще здесь можно покататься на скоростном спуске, длиной в 1130 метров, на ролике круто наклоненным тросом.



Буковель / bukovel.com

Если же вы любите более спокойный отдых, то можете посетить этнопарк "Гуцул Ленд". Здесь вас ждут истории о жизни и быте гуцулов, бойков и лемков. Также на территории есть контактный зоопарк, где в естественных условиях живут домашние, экзотические, дикие животные и птицы.



Контактный зоопарк в этнопарке "Гуцул Ленд" / bukovel.com

Цены: самый бюджетный вариант жилья – три ночи в трехзвездочном отеле от 5 443 гривен на двоих, а в четырехзвездочном – от 12 920 гривен на двоих. Насчет развлечений, то в высокий зимний сезон с середины декабря до середины марта день катания на спусках в Буковеле обойдется от 667 гривен. А в праздничные дни со 2 по 6 января – от 867 гривен день.

Драгобрат

Более экономная, но не менее интересная локация украинских Карпат – горнолыжный курорт Драгобрат. База привлекает туристов, прежде всего, демократичными ценами и удобным расположением.

Драгобрат славится длительным горнолыжным сезоном и крутыми горными склонами и спусками. Общая протяженность трасс достигает 9 километров. Там также есть немало подъемников, на которых можно покататься. Кроме активных видов спорта, здесь можно расслабиться в финской сауне бани, СПА-центре, поиграть в настольные игры.



Драгобрат / skitours.com.ua

Цены: жилье на три ночи – от 2 000 гривен на двоих, но все зависит от уровня комфорта, стоимость номера в отеле может составлять от 650 гривен до 2 500 гривен в сутки. Насчет развлечений, то лучший вариант для активных и уверенных лыжников – безлимитный абонемент на день. Самый дешевый обойдется в 680 гривен. Ски пасс на 50 подъемов – от 550 гривен детский (до 14 лет) и от 1100 гривен взрослый.

Трускавец

О минеральных водах Трускавца, пожалуй, знает каждый турист. Ведь тамошние источники славятся своими целебными свойствами. Кроме оздоровления, курорт привлекает доступными ценами, комфортными условиями проживания и умеренным климатом.

Но зимой, самым популярным развлечением здесь является катание на сноутюбах в Dream Park "Покатушки на плюшках", который расположен неподалеку питьевого озера за санаторием "Карпаты". Учитывая, что снега здесь недостаточно, на искусственно созданной горке его распыляют специальные снежные пушки, поэтому спуститься с горы на тюбе можно при любой погоде. Развлечение доступно как для детей, так и для взрослых.



Катание на сноутюбах в Трускавце / lviv1256.com

Цены: самый бюджетный вариант жилья – три ночи в трехзвездочном отеле от 3 000 гривен на двоих. Насчет развлечений, то один спуск на тюбе стоит 30 гривен (низкий сезон) и 50 гривен (высокий сезон). Аренда "плюшки" в час обойдется в 150 гривен или 200 гривен (в зависимости от сезона). Отметим, что низким сезоном считаются будни до 25 декабря и после 20 января, а высоким – с 25 декабря по 20 января.

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Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Эта модель очень удобна, потому что можно взять с собой все что угодно, ведь объем багажного отделения считается крупнейшим в своем классе, он достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях). Кроме этого, SKODA KODIAQ имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом. Не менее важным в зимнем путешествии является то, что модель оборудована полностью светодиодными фарами. Также есть Auto Light Assist – система автоматического управления светом (управляет включением и выключением дальнего света).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:

Счастливого Нового года!