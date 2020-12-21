Украинские Карпаты засыпало снегом. Сейчас в горах царит прекрасная погода – мороз и светит солнце. Местные жители и туристы публикуют в соцсетях прекрасные фотографии заснеженных вершин.

На странице Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что сейчас в Карпатах –5 градусов мороза. Читайте также На Закарпатье замерзло самое большое высокогорное озеро Украины – Синевир: впечатляющие фото По состоянию на 8:15 21.12.2020 года на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер, температура окружающей среды –5°, – говорится в сообщении черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Гора Поп Иван Черногорский / Фото: Facebook

Заснеженные горные вершины / Фото из соцсетей

Карпаты замело снегом / Фото из соцсетей Судя по снимкам, настоящая зима в Западной Украине все-таки наступила.