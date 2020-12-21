Карпаты замело: в сети появились захватывающие снимки заснеженных вершин
Украинские Карпаты засыпало снегом. Сейчас в горах царит прекрасная погода – мороз и светит солнце. Местные жители и туристы публикуют в соцсетях прекрасные фотографии заснеженных вершин.
На странице Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что сейчас в Карпатах –5 градусов мороза.
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По состоянию на 8:15 21.12.2020 года на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер, температура окружающей среды –5°, – говорится в сообщении черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
Гора Поп Иван Черногорский / Фото: Facebook
Заснеженные горные вершины / Фото из соцсетей
Карпаты замело снегом / Фото из соцсетей
Судя по снимкам, настоящая зима в Западной Украине все-таки наступила.
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