Озеро Синевир, что в Межгорье, замерзло. Но туристов это не останавливает, ведь теперь его можно пройти вдоль и поперек.

О том, что на Закарпатье замерзло озеро Синевир, сообщает корреспондент "Укринформа".

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Плес водоема, расположенного на высоте 989 метров над уровнем моря, полностью покрыт льдом. Дневная температура воздуха здесь составляет –3 градуса по Цельсию.



Замерзшее озеро Синевир / Фото: Татьяна Когутич / Укринформ

Туристы, приехавшие увидеть Синевир, свободно гуляют по льду – сейчас озеро можно пройти вдоль и поперек, добраться центрального островка с украинским флагом и перейти замерзшей водой к памятнику Синие и Выру на противоположном берегу.



На Закарпатье замерзло озеро Синевир / Фото: Татьяна Когутич / Укринформ

Насчет предупредительных знаков или табличек с запретом не ходить по льду – у озера они отсутствуют. Поэтому, туристы свободно гуляют замёрзшим водоемом, снимают скован льдом Синевир на фото и видео, играют в импровизированный хоккей льдинами и катаются по льду. Снега и трещин на плесе нет, но лед неровный и к катанию на коньках не годен.



Замерзшее озеро Синевир можно перейти вдоль и поперек / Фото: Татьяна Когутич / Укринформ

Как известно, озеро Синевир – самое большое и глубокое высокогорное озеро Украины и известная туристическая аттракция одноименного национального парка. Озеро образовалось в результате перекрытия горного потока каменистыми породами после землетрясения 10 – 11 тысяч лет назад. Площадь водной глади составляет 4 – 5 гектаров, глубина – 8 – 10 метров.