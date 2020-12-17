Украинская телеведущая поделилась живописными локациями Закарпатья, где можно вдоволь поплавать, подлечиться и покайфовать. Этот регион так и манит туристов красотой гор и самобытной культурой.

О местах, которые Леся Никитюк советует посетить на Закарпатье, рассказывает "Новый канал".

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Заглянуть в мифический глаз Карпат

В Закарпатской области среди вершин скрылось окутано легендами озеро Синевир, которое называют Морским глазом Карпат.

Это самое большое горное озеро в Украине. Купаться, ловить рыбу или гонять моторными лодками здесь запрещено, ведь это заповедная зона. Люди, которые живут рядом, пьют воду, просто набирая из озера. Чтобы не загрязнять водоем, передвигаются на нем только на деревянном плоту. Летом озеро практически не прогревается. А зимой, даже когда замерзает, выглядит фантастически, – рассказывает Леся.



Озеро Синевир / etnotur.ua

Оказаться в Средневековье

Замок Сент-Миклош в Чинадиево один из тех, что еще помнит рыцарей и казаков. Правда, еще 20 лет назад туристы сюда даже не заглядывали, ведь в здание была свалка.

Леся с грустью рассказывает, что почти все замки в Украине в ужасном состоянии. Что в них не то что жить нельзя, а рядом стоять опасно. Однако, отмечает, что усилиями художника Иосифа Бартоша, благотворителей и туристов, этот замок постепенно возрождается из руин и теперь может радовать путешественников.



Замок Сент-Миклош / guide.karpaty.ua

Поехать в Солотвино

Этот поселок расположен на правом берегу реки Тиса, в предгорье Карпат. Вода соляных озер этого курорта по своим лечебным свойствам аналогична водам Мертвого моря.

Кто-то приезжает просто отдохнуть, а кто-то – подлечиться. Например, в соляных комнатах люди лечат болезни дыхательных путей. Работает это так: в закрытую комнату через трубу подается раствор кислорода и соли. И ты сидишь, кайфуешь, и тебе укрывает соляная корка, – говорит ведущая.



Солотвино / vidviday.ua

Наведаться к медведям

Реабилитационный центр для бурых медведей возле села Синевирская поляна – еще одна изюминка Закарпатья, которая манит к себе туристов.

Ведущая делится, что животные, которых сюда привозят, пострадавшие от рук людей. Они никогда не жили на свободе и не смогут там выжить, а здесь им создали полудикие условия, где звери гуляют, дерутся за еду, а зимой, как и полагается, впадают в спячку.



Реабилитационный центр бурого медведя / ukrinform.ua

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Оказаться в горном Провансе

Признайтесь, каждый из нас хочет побывать в Провансе – Франции, но и в Украине есть свой Прованс. Весной туристы спешат на Закарпатье, чтобы успеть полюбоваться цветением крокусов и сакур, а летом ждут, когда вблизи города Перечин зацветет лавандовая гора.

Несколько лет назад лаванда не смогла бы здесь расти, потому что зимы были суровыми для этого растения. Сейчас климат меняется и становится мягким, и лаванда может пережить зиму, – рассказывает Леся Никитюк.



Горный Прованс

Непременно посетите эти места!