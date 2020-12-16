Готичні храми – одні з найефектніших будівель за всю історію світової архітектури. Від одного погляду на них, перехоплює подих від величності цих споруд. Та не менш красиві й неоготичні храми, про які також піде мова.

Travel24 подготовил для вас подборку готических и неоготических храмов Украины.

Читайте также Отдых для души: таинственный монастырь святого Ґерарда недалеко от Львова

Костел святого Антония Падуанского (Лосяч, Тернопольская область)

Этот храм был возведен в 1889 году с тесаного камня и не был оштукатуренный. Фактура каменных стен добавляет церкви возраста и делает ее похожей на средневековые здания.



Костел святого Антония Падуанского / ua.igotoworld.com

Костел Рождества Пресвятой Девы Марии (Жабинцы, Тернопольская область)

Некоторые называют храм в Жабинцах одним из самых красивых на Тернопольщине. Трудно не согласиться – сооружение действительно поражает. Построили его в 1860 году на средства Казимира Городиского.



Костел Рождества Пресвятой Девы Марии / prolviv.com

Костел Успения Богородицы (Каменка-Бугская, Львовская область)

Неудивительно, что он такой идеально-неоготический, ведь закончили его строить только в 1929 году, хотя начали в 1911-м. Сооружался храм по проекту архитектора Теодора Таловского.



Костел Успения Богородицы / kraina-ua.com

Костел святой Елизаветы (Хуст, Закарпатская область)

Этот храм начали строить еще в 13 веке, а нынешний вид он приобрел в 15-м. Строили его венгры как храм-крепость: с толстыми стенами, стенами по периметру и оборонной башней, которая завершается шатровым верхом, покрытым гонтом. Это не единственный образец подобной архитектуры в стране.



Костел святой Елизаветы / svitkarpat.org

Костел Воздвижения Креста (Фастов, Киевская область)

Фастовский неоготический костел строили в 1903 – 1911 годах. Авторами проекта были архитекторы Домбровский и Троупянский. Особую ценность сооружению придают фантастические барельефы выполнены Элио Сала.



Костел Воздвижения Креста / lookmytrips.com

​Интересно Имение Святого Николая в Карпатах: как подарить незабываемую сказку ребенку

Костел святой Эльжбеты (Львов)

Этот храм лучше всех запоминается обычными туристами после первого посещения Львова. Это же пламенная неоготика и это самый высокий храм во Львове. Говорят что его построили католики, чтобы затмить греко-католический собор Святого Юра. На закладку храма приезжал сам император Франц-Иосиф. Но сейчас это греко-католическая церковь святых Ольги и Елизаветы.



Костел святой Эльжбеты / lviv1256.com

Костел Матери Божьей Святого Розария и Святого Станислава (Чертков, Тернопольская область)

Это фантастическое сооружение, которое захватывает своим масштабам и красотой. Его возвели в начале 20 века на месте доминиканского собора построенного в 1610 году. Архитектором сооружения был выдающийся архитектор Ян Сас-Зубжинский, скульптуры храма исполнили известные мастера Чеслав Столп и Диаман Станкевич.



Костел Матери Божьей Святого Розария и Святого Станислава / zbruc.ua

Костел святого Николая (Киев)

Этот храм будто переносит нас куда-то в Западную Европу, туда где процветает средневековая пламенная готика. Он как бы подчеркивает, что Киев – это та же Европа, ведь за пределами Европы таких готических шедевров нет. А сделал его настоящим шедевром гений Владислав Городецкий.



Костел святого Николая / unian.ua

Костел Рождества Божьей Матери (Стрый, Львовская область)

Это настоящая готика, которой в Украине осталось очень мало. Храм построили в 20-е года 15 века, но в будущем он неоднократно перестраивался и достраивался, в частности его высокую башню построили в 1640-е годы.



Костел Рождества Божьей Матери / ua.igotoworld.com

​Читайте также Соляное царство на глубине 300 метров: Соледарская пещера, которая поражает своими масштабами