Накануне 19 декабря, самая большая мечта всех детей – увидеть Святого Николая собственными глазами. И вы можете устроить своему малышу такой подарок, ведь в Украине есть резиденция Чудотворца, где можно не только встретиться с ним, но и поговорить, поиграть в игры и получить подарок.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ расскажет, что ждет ваших детей в Поместье Святого Николая.

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"Имение Святого Николая" расположено в Карпатах в селе Пистынь на территории Национального природного парка "Гуцульщина". Если другие резиденции Святого Николая работают только в декабре, то в этой усадьбе Чудотворец живет круглый год. Роль Николая здесь выполняет местный священник и начальник комплекса Василий Павлюк.

Что интересного?

Усадьба, где живет Николай, обустроена сказочно. Здесь ваши дети смогут побывать в спальне Чудотворца и в его гардеробе, также у них есть возможность примерить костюмы Николая. Рядом расположен рабочий кабинет с огромным столом, где Святой отвечает на письма детей. Именно для малышей на территории комплекса обустроена множество достопримечательностей.



Кабинет Святого Николая / tamtour.com.ua

Бальный зал с хороводами и представлениями, комната для мастер-классов, в которой можно собственноручно изготовить игрушку из специальных заготовок, музей новогодне-рождественских украшений, где собраны игрушечные Деды Морозы и Санта Клаусы из разных стран мира – все это в Доме Чудотворца. В Имение еще есть комната-музей природы, которая рассказывает о животных и растениях живописных Карпат.

В период зимних праздников Николай обязательно наградит посетителей подарками. Однако, здесь еще есть Антипко, который для непослушных детей приготовил розги. Но если они искренне попросят прощения за свое поведение – розги сожгут на костре, а малышам вручат подарки.



Открытки от детей в Имение Святого Николая / my.ua

Территория резиденции

Вокруг резиденции есть 9 сказочных станций и 7 домиков. Ваши дети могут увидеть инсталляции народных сказок и рассмотреть рождественские сани. Также здесь есть 12 сказочных стульев, где разместилось 12 добродетелей: доброта, порядочность, честность, верность, любовь, дружественность и другие.



Резиденция Святого Николая в Пистыни / molbuk.ua

Цена экскурсии и график работы

Прийти в гости к Чудотворцу можно в течение года: ежедневно в праздничный период (расписание работы с 9.00 до 17.00) и по договоренности – в другое время. Цена экскурсии символическая – от 20 гривен, при этом жителям Косовского района вход бесплатный.

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Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KAROQ, которая в Карпатах провезет вас в любом месте. Ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод. Также эта модель имеет АСС – адаптивный круиз-контроль, что поддерживает безопасную дистанцию к автомобилю, движущегося впереди заданной скорости, контролирует работу двигателя, ускоряет или замедляет авто при необходимости. Очень удобно, что система объединяет в себе систему круиз-контроля и контроллер расстояния на основе радара.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

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