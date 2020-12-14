Напередодні 19 грудня, найбільша мрія всіх дітей – побачити Святого Миколая на власні очі. І ви можете влаштувати своєму малюку такий подарунок, адже в Україні є резиденція Чудотворця, де можна не тільки зустрітися з ним, а й поговорити, пограти в ігри та отримати подарунок.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ розповість, що чекає на ваших діток у Маєтку Святого Миколая.

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"Маєток Святого Миколая" розташований у Карпатах в селі Пістинь на території Національного природного парку "Гуцульщина". Якщо інші резиденції Святого Миколая працюють тільки в грудні, то у цій садибі Чудотворець живе цілий рік. Роль Миколая тут виконує місцевий священник і начальник комплексу Василь Павлюк.

Що цікавого?

Садиба, де мешкає Миколай, облаштована казково. Тут ваші діти зможуть побувати у спальні Чудотворця та у його гардеробі, також у них є можливість приміряти костюми Миколая. Поруч розташований робочий кабінет з величезним столом, де Святий відповідає на листи дітей. Саме для наймолодших на території комплексу облаштовано безліч атракцій.



Кабінет Святого Миколая / tamtour.com.ua

Бальна зала з хороводами та виставами, кімната для майстер-класів, у якій можна власноруч виготовити іграшку зі спеціальних заготовок, музей новорічно-різдвяних прикрас, де зібрані іграшкові Діди Морози та Санта Клауси з різних країн світу – все це у Будинку Чудотворця. У Маєтку ще є кімната-музей природи, яка розповідає про тварин та рослини мальовничих Карпат.

У період зимових свят Миколай обов'язково нагородить відвідувачів подарунками. Однак, тут ще є Антипко, який для неслухняних дітей приготував різки. Але якщо вони щиро попросять вибачення за свою поведінку – різки спалять на багатті, а малечі вручать подарунки.



Листівки від дітей у Маєтку Святого Миколая / my.ua

Територія резиденції

Навколо резиденції є 9 казкових станцій і 7 будиночків. Ваші діти мають змогу побачити інсталяції народних казок та розглянути різдвяні сани. Також тут є 12 казкових стільців, де розмістилося 12 чеснот: доброта, порядність, чесність, вірність, любов, дружність та інші.



Резиденція Святого Миколая у Пістині / molbuk.ua

Ціна екскурсії та графік роботи

Завітати в гості до Чудотворця можна протягом року: щодня у святковий період (розклад роботи з 9.00 до 17.00) і за домовленістю – в інший час. Ціна екскурсії символічна – від 20 гривень, при цьому жителям Косівського району вхід безкоштовний.

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Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KAROQ, яка у Карпатах провезе вас у будь-якому місці. Її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід. Також ця модель має АСС – адаптивний круїз-контроль, що підтримує безпечну дистанцію до автомобіля, який рухається попереду на заданій швидкості, контролює роботу двигуна, прискорює або уповільнює авто за потреби. Дуже зручно, що система об'єднує в собі систему круїз-контролю та контролер відстані на основі радара.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

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Приємної мандрівки!