Нелегкий 2020 добігає до кінця й з кожним днем питання де зустрічати Новий рік стає все актуальнішим. Пандемія коронавірусу вносить корективи у плани – багато європейських країн закриті для відвідування, але ми зібрали декілька ідей для зустрічі Нового року в Україні.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ підготував для вас добірку найкращих варіантів, де можна відсвяткувати Новий рік 2021.

Читайте також Куди поїхати на лижі в грудні 2020: ідеї для активного зимового відпочинку

Відчути атмосферу іншого міста

Подорож до Львова – це новорічна класика серед туристів. Це місто асоціюється з різдвяною атмосферою: ярмарки, площа Ринок зовсім як в європейських містах, смачна кава та довгі прогулянки містом.

Але Львів не єдине місто, куди можна вирушити на Новий рік. Зверніть увагу на Чернівці, Хмельницький, Мукачево, Ужгород. Тут менше туристів, а ціни на житло та розваги значно менші.



Різдвяний ярмарок у Львові / tvoemisto.tv

Зануритися в глушину

Можливо найкращий варіант провести цей рік – поїхати якомога далі від цивілізації та зустріти Новий рік у вузькому колі близьких десь в глухому селі. Повне перезавантаження та відпочинок від новин, стресів та карантину. В глухому селі не діють карантинні обмеження на кафе, ресторани, кінотеатри, бо їх там просто немає. В Україні також є дуже аутентичні села, де все ж можна знайти не тільки магазин, а й традиційні святкування та цікаві місцини.

Долучитися до українських традицій

В Україні існує своя традиція святкування Нового року та Різдва. Одна з найяскравіших – Маланка або Переберія. Традиційно святкується на Василя (13 – 14 січня), але в деяких регіонах меланкувати починають з 31 грудня.



Святкування Маланки на Україні / inlviv.in.ua

Ще один варіант долучитися до традицій – зустріти Новий рік в етно-садибі сільського типу. Прикладом такої садиби є Поліська хата на Житомирщині. Тут не лише повністю відтворено інтер'єр старовинних помешкань, а й традиційна кухня та театралізовані святкування як у давнину.

Зустріти 2021 в горах

Відпочинок в Карпатах – один з найпопулярніших варіантів для новорічних свят, особливо серед тих, хто захоплюється зимовими видами спорту. Найперше, що спадає на думку – Буковель та Драгобрат, але в Україні є майже десяток гірськолижних курортів середньої величини, де можна чудово відпочити.

У Карпатах ви зможете відпочити від метушливого міста, роботи, дедлайнів та влаштувати собі діджитал-детокс в карпатському селі.

Цікаво Готуємось до зими: який гірськолижний курорт обрати в Україні – огляд

Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Ця модель надзвичайно зручна, бо можна взяти з собою все, що завгодно, адже об'єм багажного відділення вважається найбільшим у своєму класі, він досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях). Окрім цього, SKODA KODIAQ має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом. Не менш важливим в зимовій подорожі є те, що модель обладнана повністю світлодіодними фарами. Також є Auto Light Assist – система автоматичного управління світлом (керує включенням та вимиканням дальнього світла).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Веселого Нового року!