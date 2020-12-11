Где отпраздновать Новый год 2021 в Украине: лучшие варианты
Нелегкий 2020 подходит к концу и с каждым днем вопрос где встречать Новый год становится все более актуальным. Пандемия коронавируса вносит коррективы в планы – многие европейские страны закрыты для посещения, но мы собрали несколько идей для встречи Нового года в Украине.
Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ подготовил для вас подборку лучших вариантов, где можно отпраздновать Новый год 2021.
Читайте также Куда поехать на лыжи в декабре 2020: идеи для активного зимнего отдыха
Почувствовать атмосферу другого города
Путешествие во Львов – это новогодняя классика среди туристов. Этот город ассоциируется с рождественской атмосферой: ярмарки, площадь Рынок совсем как в европейских городах, вкусный кофе и длинные прогулки по городу.
Но Львов не единственный город, куда можно отправиться на Новый год. Обратите внимание на Черновцы, Хмельницкий, Мукачево, Ужгород. Здесь меньше туристов, а цены на жилье и развлечения значительно меньше.
Рождественская ярмарка во Львове / tvoemisto.tv
Окунуться в глушь
Возможно лучший вариант провести этот год – поехать подальше от цивилизации и встретить Новый год в узком кругу близких где-то в глухой деревне. Полная перезагрузка и отдых от новостей, стрессов и карантина. В глухом селе не действуют карантинные ограничения на кафе, рестораны, кинотеатры, потому что их там просто нет. В Украине также есть очень аутентичные деревни, где все же можно найти не только магазин, но и традиционные празднования и интересные места.
Приобщиться к украинским традициям
В Украине существует своя традиция празднования Нового года и Рождества. Одна из самых ярких – Маланка или Переберия. Традиционно празднуется на Василия (13 – 14 января), но в некоторых регионах праздновать Маланку начинают с 31 декабря.
Празднование Маланки на Украине / inlviv.in.ua
Еще один вариант приобщиться к традициям – встретить Новый год в этно-усадьбе сельского типа. Примером такой усадьбы является Полесский дом на Житомирщине. Здесь не только полностью воссоздан интерьер старинных домов, но и традиционная кухня и театрализованные празднества как в древности.
Встретить 2021 в горах
Отдых в Карпатах – один из самых популярных вариантов для новогодних праздников, особенно среди тех, кто увлекается зимними видами спорта. Первое, что приходит в голову – Буковель и Драгобрат, но в Украине есть около десятка горнолыжных курортов средней величины, где можно прекрасно отдохнуть.
В Карпатах вы сможете отдохнуть от суетливого города, работы, дедлайнов и устроить себе диджитал-детокс в карпатском селе.
Интересно Готовимся к зиме: какой горнолыжный курорт выбрать в Украине – обзор
Чем добраться?
Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Эта модель очень удобна, потому что можно взять с собой все что угодно, ведь объем багажного отделения считается крупнейшим в своем классе, он достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях). Кроме этого, SKODA KODIAQ имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом. Не менее важным в зимнем путешествии является то, что модель оборудована полностью светодиодными фарами. Также есть Auto Light Assist – система автоматического управления светом (управляет включением и выключением дальнего света).
SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua
Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:
Веселого Нового года!
Поделиться новостью