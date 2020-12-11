Нелегкий 2020 подходит к концу и с каждым днем вопрос где встречать Новый год становится все более актуальным. Пандемия коронавируса вносит коррективы в планы – многие европейские страны закрыты для посещения, но мы собрали несколько идей для встречи Нового года в Украине.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ подготовил для вас подборку лучших вариантов, где можно отпраздновать Новый год 2021.

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Почувствовать атмосферу другого города

Путешествие во Львов – это новогодняя классика среди туристов. Этот город ассоциируется с рождественской атмосферой: ярмарки, площадь Рынок совсем как в европейских городах, вкусный кофе и длинные прогулки по городу.

Но Львов не единственный город, куда можно отправиться на Новый год. Обратите внимание на Черновцы, Хмельницкий, Мукачево, Ужгород. Здесь меньше туристов, а цены на жилье и развлечения значительно меньше.



Рождественская ярмарка во Львове / tvoemisto.tv

Окунуться в глушь

Возможно лучший вариант провести этот год – поехать подальше от цивилизации и встретить Новый год в узком кругу близких где-то в глухой деревне. Полная перезагрузка и отдых от новостей, стрессов и карантина. В глухом селе не действуют карантинные ограничения на кафе, рестораны, кинотеатры, потому что их там просто нет. В Украине также есть очень аутентичные деревни, где все же можно найти не только магазин, но и традиционные празднования и интересные места.

Приобщиться к украинским традициям

В Украине существует своя традиция празднования Нового года и Рождества. Одна из самых ярких – Маланка или Переберия. Традиционно празднуется на Василия (13 – 14 января), но в некоторых регионах праздновать Маланку начинают с 31 декабря.



Празднование Маланки на Украине / inlviv.in.ua

Еще один вариант приобщиться к традициям – встретить Новый год в этно-усадьбе сельского типа. Примером такой усадьбы является Полесский дом на Житомирщине. Здесь не только полностью воссоздан интерьер старинных домов, но и традиционная кухня и театрализованные празднества как в древности.

Встретить 2021 в горах

Отдых в Карпатах – один из самых популярных вариантов для новогодних праздников, особенно среди тех, кто увлекается зимними видами спорта. Первое, что приходит в голову – Буковель и Драгобрат, но в Украине есть около десятка горнолыжных курортов средней величины, где можно прекрасно отдохнуть.

В Карпатах вы сможете отдохнуть от суетливого города, работы, дедлайнов и устроить себе диджитал-детокс в карпатском селе.

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Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Эта модель очень удобна, потому что можно взять с собой все что угодно, ведь объем багажного отделения считается крупнейшим в своем классе, он достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях). Кроме этого, SKODA KODIAQ имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом. Не менее важным в зимнем путешествии является то, что модель оборудована полностью светодиодными фарами. Также есть Auto Light Assist – система автоматического управления светом (управляет включением и выключением дальнего света).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:

Веселого Нового года!