Недалеко от Львова около полтысячелетия назад существовал населенный пункт Кохавино, где случались чудеса и вокруг "святого места" постепенно вырос монастырь святого Ґерарда. В советское время в здании монастыря хранили лен, но сейчас его возродили и он стал известным паломническим местом.

Находится это место почти в центре современного города Гнездичев Жидачевского района в 70 километрах от Львова.

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История

В 1646 году, когда владелица соседнего села Руды Анна Войнаковская, возвращаясь с Жидачева в свое родное село увидела на одном из дубов образ Божией Матери, четыре лошади, которые везли барскую карету, остановились и упали на колени. Кони отправились в путь лишь после того, как госпожа вышла из кареты и помолилась.

Впоследствии краем разлетелась слава о чуде. Неоднократно его факт подтверждали специальные церковные комиссии. Окончательно образ был провозглашен чудотворным 26 мая 1755.



Монастырь святого Ґерарда / map.ugcc.ua

Сооружение

Уже в 1680 году Тереза ​​Выговская построила на месте дуба, где появился чудотворный образ, деревянную часовню, куда поместила икону с разрешения Львовского архиепископа Констанция Липского. В 1748 году владелец Руды Константин Выговский построил новую просторную деревянную церковь и поместил в ней образ Кохавинской Матери Божьей. 22 июня 1755 львовский архиепископ Вижицкий перенес чудотворный образ из часовни в новопостроенную церковь.

Вокруг храма постепенно вырос монастырь кармелитов, но в 1780 году его ликвидировали по приказу австрийского императора, а парафию перенесли в соседнюю Руды. Вскоре парафия вновь вернулась в Кохавино, а монастырь возродился в 1855 году. Тогда же было восстановлено давнюю часовню и отреставрирован чудотворный образ.



Территория монастыря / pslava.info

В 1868 году заложили краеугольный камень под новый храм, строительство которого растянулось на несколько десятилетий в результате постоянной нехватки средств. Лишь 30 августа 1894 костел был освящен, a 1 сентября состоялось торжественное перенесение к ней чудотворного образа Maрии Божьей, в котором приняло участие около 30 тысяч паломников.

В течение 1901 – 1902 годов на месте старой деревянной часовни, где появился чудотворный образ, стараниями отца Яна Тшопинского возвели новую каменную часовню в неоготическом стиле. Тогда же был расширен и костел: на 13 метров достроено пресвитерий и построены две боковые часовни, благодаря чему храм стал крестовым в плане.



Внутри костела / cssr.org.ua

Икона Матери Божьей Кохавинской

15 августа 1912 в присутствии 180 тысяч паломников из Галичины и даже из-за границы, состоялась коронация Чудотворной иконы Матери Божьей Кохавинской папскими золотыми коронами. С 1931 года храмом занимались отцы иезуиты. Накануне советской оккупации они успели вывезти чудотворный образ в польский город Глевице, где он находится по сей день.

Дальнейшая судьба монастыря

В бывшем костеле советы устроили хранилище льна, а впоследствии – интернат для умственно отсталых детей. Чтобы стереть из памяти народа это чудотворное место, Кохавино было ликвидировано, как отдельная территориальная единица, и присоединено к городу Гнездичев.

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В начале 90-х годов XX века святыню передали отцам редемптористам чина Святейшего Искупителя. Святыня находилась в ужасном состоянии. Окна были забиты досками, крыша протекала, от влажности со стен отпала штукатурка, внутри образовались трещины, стены почернели от налипших на них пыли и грязи. Из-за несоответствующего использования святыни и отсутствие отвода воды вокруг нее от основной конструкции храма начала отклоняться башня.



Монастырь святого Ґерарда / okrug-stryi.com

Отцы вместе с прихожанами из Стрыя и Бильча, а также местными господами начали очищать храм. Постепенно чудотворное место встает из руин: восстановлена часовня в чудотворному месте, расчищен колодец, который был забросан гранатами и засыпан землей, продолжается реставрация храма. 30 мая 2000 бывшие жители Кохавино привезли из Польши точную копию иконы Матери Божьей Кохавинской.