На юге Тернопольщины, среди гор, полторы башни напоминают об опустевшем поселке, где был центр княжества. Сейчас элегантный Червоногородский замок не состоит на учете как архитектурная или историческая достопримечательность. Здесь не проводили никаких консервационных, а тем более реставрационных работ.

О прошлом знаменитого каменного замка, рассказывает Travel24.

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Червоноград был административным центром

Бывший город получил название от цвета почвы – красных песчаников. Географический словарь Королевства Польского сообщает, что Castrum rubrum (от латинского "Красный замок") упоминается в хрониках 9 века, как резиденция русских князей.

Подольским Червоноградом владели литовские князья Корятовичи. После присоединения Подолья к Польше город находился в королевской собственности. Несмотря на естественную защиту в виде гор и реки, частые нападения татар препятствовали развитию города.



Червоноград / bbc.com

Каменный замок в осаде

В начале 17 века Червоноград стал собственностью львовского кастеляна Николая Даниловича. Тогда же появился каменный замок. Его систематически атаковали казаки, опричники и венгры. Турки завоевали замок и на некоторое время оставили город опустевшим. Полуразрушенный замок простоял до начала XIX века.

Строил дворец Понинский

Австрийское правительство продало Червоноград и земли вокруг Каролю Понинскому. Новый владелец разобрал две башни и три крыла старого замка Даниловича, зато восстановил две башни и устроил классицистический дворец. Башни нового дворца ему показались низкими, он разобрал и соорудил еще выше, в неоготическом стиле с большими окнами и гребнями сверху. Вместе с башнями панич "поднял" на один этаж нижние крылья дворца. Над руинами обустроил террасу. Ее передняя часть была открыта, а десять колонн отделяли заднюю.



Червоноградский замок при Понинскому / uaua.top

Она выполняла роль летней гостиной. Под колоннами вдоль стены тянулся балкон с балюстрадой. От этой гостиной в итальянский сад вели каменные ступени.

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Инфраструктура вокруг замка

Автором всех перестроек при Понинском считают Фредерика Баумана. Позже небольшие изменения совершил львовский архитектор Казимир Мокловский.

С западной стороны дворца заложили круглый газон, который разделяла дорожка с высокими розами двух сторон, с восточной – цветник ограничивал оборонительная стена старого замка. Рядом был фонтан, а в садике обустроили теплицу для экзотических растений.



Руины Червоноградского замка / castlesua.jimdofree.com

Группы елей, росших неподалеку, затеняли обе башни. Между ними оставили широкий просвет. Здание окружал парк, занимавший около восьми гектаров. На склонах дворцового холма лентами росли дубы, липы, акации. Одну из скал с живописным видом оборудовали беседкой для наблюдений.

Дальнейшая судьба замка

После смерти Каликста Понинского дворец перешел в собственность князей Любомирских. Сооружение пострадало во время Первой, а особенно – Второй Мировых войн. В конце Второй Мировой в стенах дворца разместились стрелки польской самообороны, которых атаковали украинские повстанцы. Вследствие тех столкновений погибли мирные жители.



Руины Червоноградского замка / tsn.ua

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После войны поляков вывезли, город опустел. Впоследствии поселения Красное окончательно перестало существовать. Теперь только руины неоготических башен и костела напоминают о былом городе, замке и его владельцах. А рядом с остатками дворца остался детский летний лагерь.