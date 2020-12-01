В сети активно набирает популярность 35-минутный видеоролик с Украинских Карпат, где показаны живописные места, высокие горные вершины, высокогорные озера, водопады и редкие представители карпатской фауны – и все это с высоты птичьего полета.

Как выяснил Travel24, в общем, автор минифильма захватил около 40 различных локаций.

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В мире так хорошо известна всем природа Исландии, Норвегии или Альп, но как мало знают об Украинских Карпатах. Это касается не только иностранцев, но и самих украинцев, которые никогда не бывали в родных горах.

Такого видео в сети нет!, – пишет автор ролика, Любомир Плахотнюк.

Этот минифильм еще и разместили в разрешении качества 4К, что действительно добавляет атмосферности на устройствах, поддерживающих данное расширение.

Автор рассказал, что на создание такого фильма, его побудило отсутствие качественного и полноценного видео Украинских Карпат. Сотни километров пеших маршрутов было пройдено, чтобы снять всю эту неповторимую красоту. С рюкзаком за спиной и дроном в воздухе.

Смотрите видео онлайн:

Карпаты – это место, которое мир должен увидеть!