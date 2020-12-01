В мережі активно набирає популярності 35-хвилинний відеоролик з Українських Карпат, де показані наймальовничіші місця, найвищі гірські вершини, найвисокогірніші озера, водоспади та рідкісні представники карпатської фауни – і все це з висоти пташиного польоту.

Як з'ясував Travel24, загалом, автор мініфільму захопив близько 40 різних локацій.

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У світі так добре відома всім природа Ісландії, Норвегії чи Альп, але як мало знають про Українські Карпати. Це стосується не лише іноземців, а й самих українців, які ніколи не бували у рідних горах.

Такого відео в мережі немає!, – пише автор ролику, Любомир Плахотнюк.

Цей мініфільм ще й розмістили у роздільній якості 4К, що справді додає атмосферності на пристроях, які підтримують дане розширення.

Автор розповів, що на створення такого фільму, його спонукала відсутність якісного та повноцінного відео про Українські Карпати. Сотні кілометрів піших маршрутів було пройдено, щоб зняти всю цю неповторну красу. З рюкзаком за спиною та дроном у повітрі.

Дивіться відео онлайн:

Карпати – це місце, яке світ має побачити!