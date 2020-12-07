Издавна город Соледар славится своими соляными пещерами. Они образовались в результате шахтных выработок. Когда-то здесь кипела работа, добывалось то, что во все времена ценилось превыше всего – соль. Сейчас эти огромные подземные пространства стали достоянием туристов. Некоторые из них расположены 300 метров под землей.

Travel24 расскажет вам о соляной пещере Соледар.

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История возникновения

В 1880 году на Донбассе близ села Брянцевка было открыто крупное подземное месторождение соли. Уже в следующем году была введена в эксплуатацию первая шахта и началась промышленная добыча каменной соли. Это событие фактически положило начало предприятию Артемсоль и развития нынешнего Соледара.

Добыча соли Артемовского месторождения происходит на глубине 200 – 300 метров. За более чем сто лет образовалась система выработок протяженностью около 300 километров, добыто свыше 250 миллионов тонн соли, объем пустот превысил 110 миллионов кубических метров. Несмотря на большой объем выработок, пока разработаны только 3% соли, которая есть в месторождении. Так что соляных запасов Соледара хватит еще надолго.



Соляная пещера Соледар / ua.igotoworld.com

Особенности

Стены, потолок, фигуры и деревья – все состоит из соли. Практически экскурсия проходит по дну древнего моря.

Воздух в соляных выработках насыщен частицами соли, размер которых от 1 до 5 микрон. Концентрация микрочастиц в 1 метре – до 15 миллиграмм. Влажность воздуха 60% и температура 14 – 16°C. Пол горных выработок усыпан солью с размером частиц от 1 до 40 миллиметров, поэтому нужно иметь с собой подходящую обувь, что не будет создавать дискомфорта.



Подземный Соледар / tov-tob.livejournal.com

Что интересного?

Во время экскурсии вы посетите: соляное футбольное поле, подземные лабиринты, концертный зал, подземную галерею, соляную шкатулку и увидите оригинальные фигуры выполненные из соли.

Спелеосанаторий "Соляная симфония"

Здесь с успехом лечат бронхиальную астму, обструктивный бронхит, хроническую пневмонию, аллергический ринит, атопический дерматит, псориаз средне тяжелой формы, снижение иммунитета и заболевания щитовидной железы. При лечении у женщин наблюдается значительное уменьшение количества морщин. Но особенно лечение эффективно для детей.



Спелеосанаторий "Соляная симфония" / saltsymphony.com.ua

В шахтном отделении санатория медицинский персонал следит за состоянием больных, принимает вновь прибывших, проводит занятия по лечебной физкультуре и дыхательной гимнастики.

Пациенты находятся в 3-х просторных выработках-галереях. В стенах скрытые ниши – процедурные кабинеты. Дети очень быстро привыкают к новой обстановке: шахматные сражения, спортивные игры, а маленькие играют с солью как с обычным песком.

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Взрослые могут почитать любимые книги, периодические издания, поиграть в теннис. Подземное кафе готово принять желающих отдохнуть почти на 300 метровой глубине.



Подземное кафе / ltclub.com.ua

Аналог пальмы "Мерцалова"

Уникальна соляная пальма – аналог пальмы "Мерцалова" символа Донбасса. Также под землей можно увидеть фигуры из соли, сделанные руками народных умельцев.



Аналог пальмы "Мерцалова" / loveopium.ru

Подземная церковь

В одной из отработанных соляных галерей существует церковь. Зайдя туда, вы увидите прекрасную люстру, которую изготавливали сами шахтеры. Они украсили ее соляными кристаллами, что иногда случаются в пластах соли. Примерно две с половиной сотни таких хрустальных кубиков пошло на обработку этого светильника.

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Интересно: в декабре 2003 года в камере 41-бис был зафиксирован рекорд, занесенный в книгу рекордов Гиннеса как первое подземное воздухоплавание на воздушном шаре типа "хоппер".

Непременно посетите соляную шахту Соледар!