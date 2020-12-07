Здавна місто Соледар славиться своїми соляними печерами. Вони утворилися в результаті шахтних виробок. Колись тут кипіла робота, добувалося те, що в усі часи цінувалося понад усе – сіль. Зараз ці величезні підземні простори стали надбанням туристів. Деякі з них розташовані 300 метрів під землею.

Travel24 розповість вам про соляну печеру Соледар.

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Історія виникнення

У 1880 році на Донбасі поблизу села Брянцівка було відкрито велике підземне родовище солі. Уже в наступному році була введена в експлуатацію перша шахта і почався промисловий видобуток кам'яної солі. Ця подія фактично поклала початок підприємству Артемсіль і розвитку нинішнього Соледара.

Видобуток солі Артемівського родовища відбувається на глибині 200 – 300 метрів. За більш ніж сто років утворилася система виробок протяжністю близько 300 кілометрів, видобуто понад 250 мільйонів тонн солі, обсяг пустот перевищив 110 мільйонів кубічних метрів. Попри великий обсяг виробок, наразі розроблено лише 3% солі, яка є в родовищі. Так що соляних запасів Соледара вистачить ще надовго.



Соляна печера Соледар / ua.igotoworld.com

Особливості

Стіни, стеля, фігури та дерева – все складається з солі. Практично екскурсія проходить по дну стародавнього моря.

Повітря в соляних виробках насичене частинками солі, розмір яких від 1 до 5 мікронів. Концентрація мікрочастинок в 1 метрі – до 15 міліграмів. Вологість повітря 60% і температура 14 – 16°C. Підлога гірничих виробок всипана сіллю з розміром часток від 1 до 40 міліметрів, тому потрібно мати з собою відповідне взуття, яке не створюватиме дискомфорту.



Підземний Соледар / tov-tob.livejournal.com

Що цікавого?

Під час екскурсії ви відвідаєте: соляне футбольне поле, підземні лабіринти, концертну залу, підземну галерею, соляну шкатулку та побачите оригінальні фігури виконані із солі.

Спелеосанаторій "Соляна симфонія"

Тут з успіхом лікують бронхіальну астму, обструктивний бронхіт, хронічну пневмонію, алергічний риніт, атопічний дерматит, псоріаз середньо важкої форми, зниження імунітету та захворювання щитоподібної залози. При лікуванні у жінок спостерігається значне зменшення кількості зморшок. Але особливо лікування ефективне для дітей.



Спелеосанаторій "Соляна симфонія" / saltsymphony.com.ua

У шахтному відділенні санаторію медичний персонал стежить за станом хворих приймає новоприбулих, проводить заняття з лікувальної фізкультури та дихальної гімнастики.

Пацієнти перебувають у 3-х просторих виробках-галереях. У стінах приховані ніші – процедурні кімнати. Діти дуже швидко звикають до нової обстановки: шахові битви, спортивні ігри, а найменші грають з сіллю як зі звичайним піском.

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Дорослі можуть почитати улюблені книги, періодичні видання, пограти в теніс. Підземне кафе готове прийняти охочих відпочити майже на 300 метровій глибині.



Підземне кафе / ltclub.com.ua

Аналог пальми "Мерцалова"

Унікальною є соляна пальма – аналог пальми "Мерцалова" символу Донбасу. Також під землею можна побачити фігури з солі, зроблені руками народних умільців.



Аналог пальми "Мерцалова" / loveopium.ru

Підземна церква

В одній із відпрацьованих соляних галерей існує церква. Зайшовши туди, ви побачите прекрасну люстру, яку виготовляли самі шахтарі. Вони прикрасили її соляними кристалами, що іноді трапляються в пластах солі. Приблизно дві з половиною сотні таких кришталевих кубиків пішло на обробку цього світильника.

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Цікаво: у грудні 2003 року в камері 41-біс був зафіксований рекорд, занесений в книгу рекордів Гіннеса як перше підземне повітроплавання на повітряній кулі типу "хопер".

Неодмінно відвідайте соляну шахту Соледар!