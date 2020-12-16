Дивовижні готичні та неоготичні храми України, які вражають своєю величчю: фото
Готичні храми – одні з найефектніших будівель за всю історію світової архітектури. Від одного погляду на них, перехоплює подих від величності цих споруд. Та не менш красиві й неоготичні храми, про які також піде мова.
Travel24 підготував для вас добірку готичних та неоготичних храмів України.
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Костьол святого Антонія Падуанського (Лосяч, Тернопільська область)
Цей храм був зведений у 1889 році із тесаного каменю й не був потинькований. Фактура кам’яних стін додає церкві віку й робить її схожою на середньовічні будівлі.
Костьол святого Антонія Падуанського / ua.igotoworld.com
Костьол Різдва Пресвятої Діви Марії (Жабинці, Тернопільська область)
Дехто називає храм у Жабинцях одним із найгарніших на Тернопіллі. Важко не погодитись – споруда дійсно вражає. Збудували його у 1860 році на кошти Казиміра Городиського.
Костьол Різдва Пресвятої Діви Марії / prolviv.com
Костьол Успіння Богородиці (Кам'янка-Бузька, Львівська область)
Не дивно, що він є таким ідеально-неоготичним, адже закінчили його будувати аж у 1929 році, хоча почали у 1911-му. Споруджувався храм за проєктом архітектора Теодора Таловського.
Костьол Успіння Богородиці / kraina-ua.com
Костьол святої Єлизавети (Хуст, Закарпатська область)
Цей храм почали будувати ще у 13 столітті, а теперішнього вигляду він набув у 15-му. Будували його угорці як храм-фортецю: із товстелезними стінами, мурами по периметру й оборонною баштою, яка завершується шатровим верхом, вкритим гонтом. Це чи не єдиний зразок подібної архітектури в країні.
Костьол святої Єлизавети / svitkarpat.org
Костьол Воздвиження Хреста (Фастів, Київська область)
Фастівський неоготичний костьол будували у 1903 – 1911 роках. Авторами проєктe були архітектори Домбровський та Троупянський. Особливої цінності споруді надають фантастичні барельєфи виконані Еліо Сала.
Костьол Воздвиження Хреста / lookmytrips.com
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Костьол святої Ельжбети (Львів)
Цей храм чи не найкраще запам'ятовується пересічними туристами після перших відвідин Львова. Це ж полум'яна неоготика і це найвищий храм у Львові. Кажуть що його збудували римо-католики, щоб затьмарити греко-католицький собор Святого Юра. На закладини храму приїжджав сам імператор Франц-Йосип. Але нині це греко-католицька церква святих Ольги та Єлизавети.
Костьол святої Ельжбети / lviv1256.com
Костьол Матері Божої Святого Розарія і Святого Станіслава (Чортків, Тернопільська область)
Це фантастична споруда, яка захоплює своїми масштабами та красою. Його звели на початку 20 століття на місці домініканського собору збудованого у 1610 році. Архітектором споруди був видатний архітектор Ян Сас-Зубжинський, скульптури храму виконали відомі майстри Чеслав Стовп і Діаман Станкевич.
Костьол Матері Божої Святого Розарія і Святого Станіслава / zbruc.ua
Костьол святого Миколая (Київ)
Цей храм ніби переносить нас кудись у Західну Європу, туди де квітне середньовічна полум'яна готика. Він ніби підкреслює, що Київ – це та сама Європа, адже за межами Європи таких готичних шедеврів немає. А зробив його справжнім шедевром геній Владислав Городецький.
Костьол святого Миколая / unian.ua
Костьол Різдва Божої Матері (Стрий, Львівська область)
Це справжня готика, якої в Україні залишилося дуже мало. Храм звели у 20 роки 15 століття, але в майбутньому він неодноразово перебудовувався і добудовувався, зокрема його високу вежу звели у 1640-і роки.
Костьол Різдва Божої Матері / ua.igotoworld.com
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