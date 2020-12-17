Українська телеведуча поділилася мальовничими локаціями Закарпаття, де можна вдосталь поплавати, підлікуватися й покайфувати. Цей регіон так і вабить туристів красою гір і самобутньою культурою.

Про місця, які Леся Нікітюк радить відвідати на Закарпатті, розповідає "Новий канал".

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Зазирнути в міфічне око Карпат

У Закарпатській області серед вершин сховалося оповите легендами озеро Синевир, яке називають Морським оком Карпат.

Це найбільше гірське озеро в Україні. Купатися, ловити рибу або ганяти моторними човнами тут заборонено, адже це заповідна зона. Люди, які живуть поруч, п'ють воду, просто набираючи з озера. Щоб не забруднювати водойму, пересуваються на ньому лише на дерев'яному плоті. Влітку озеро практично не прогрівається. А взимку, навіть коли замерзає, виглядає фантастично, – розповідає Леся.



Озеро Синевир / etnotur.ua

Опинитися в Середньовіччі

Замок Сент-Міклош у Чинадієво один із тих, що ще пам'ятає лицарів і козаків. Щоправда, ще 20 років тому туристи сюди навіть не зазирали, адже в давній будівлі було звалище.

Леся з сумом розповідає, що майже всі замки в Україні у жахливому стані. Що в них не те що жити не можна, а поруч стояти небезпечно. Проте, зазначає, що зусиллями художника Йосипа Бартоша, благодійників і туристів, цей замок поступово відроджується з руїн й тепер може радувати мандрівників.



Замок Сент-Міклош / guide.karpaty.ua

Поїхати в Солотвино

Це селище розташоване на правому березі річки Тиса, у передгір'ї Карпат. Вода соляних озер цього курорту за своїми лікувальними властивостями аналогічна водам Мертвого моря.

Хтось приїжджає просто відпочити, а хтось – підлікуватися. Наприклад, у соляних кімнатах люди лікують хвороби дихальних шляхів. Працює це так: у закриту кімнату через трубу подається розчин кисню і солі. І ти сидиш, кайфуєш, вкриваєшся соляною кіркою, – каже ведуча.



Солотвино / vidviday.ua

Навідатися до ведмедів

Реабілітаційний центр для бурих ведмедів біля села Синевирська поляна – ще одна родзинка Закарпаття, яка манить до себе туристів.

Ведуча ділиться, що тварини, яких сюди привозять, постраждали від рук людей. Вони ніколи не жили на волі й не зможуть там вижити, а тут їм створили напівдикі умови, де звірі гуляють, б'ються за їжу, а взимку, як і годиться, впадають у сплячку.



Реабілітаційний центр бурого ведмедя / ukrinform.ua

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Опинитися в гірському Провансі

Зізнайтеся, кожен з нас хоче побувати у Провансі – Франції, але й на Україні є свій Прованс. Навесні туристи поспішають на Закарпаття, щоб встигнути помилуватися цвітінням крокусів і сакур, а влітку чекають, коли поблизу міста Перечин зацвіте лавандова гора.

Кілька років тому лаванда не змогла б тут рости, тому що зими були суворими для цієї рослини. Зараз клімат змінюється і стає м'якшим, і лаванда може пережити зиму, – розповідає Леся Нікітюк.



Гірський Прованс

Неодмінно відвідайте ці місцини!