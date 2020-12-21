Озеро Синевир, що на Міжгірщині, замерзло. Але туристів це не зупиняє, адже тепер його можна пройти вздовж і впоперек.

Про те, що на Закарпатті замерзло озеро Синевир, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

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Плесо водойми, що розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря, повністю вкрите кригою. Денна температура повітря тут становить –3 градуси за Цельсієм.



Замерзле озеро Синевир / Фото: Тетяна Когутич / Укрінформ

Туристи, які приїхали побачити Синевир, вільно гуляють кригою – зараз озеро можна пройти вздовж і впоперек, дістатися центрального острівка з українським прапором та перейти замерзлою водою до пам'ятника Сині та Виру на протилежному березі.



На Закарпатті замерзло озеро Синевир / Фото: Тетяна Когутич / Укрінформ

Щодо попереджувальних знаків або ж табличок із забороною не ходити по кризі, то вони відсутні біля озера. Відтак, туристи вільно гуляють замерзлою водоймою, знімають скований льодом Синевир на фото та відео, грають в імпровізований хокей крижинами та катаються по льоду. Снігу та тріщин на плесі немає, але лід нерівний і до катання на ковзанах не придатний.



Замерзле озеро Синевир можна перейти вздовж і впоперек / Фото: Тетяна Когутич / Укрінформ

Як відомо, озеро Синевир – найбільше й найглибше високогірне озеро України та відома туристична атракція однойменного національного парку. Озеро утворилося внаслідок перекриття гірського потоку кам'янистими породами після землетрусу 10 – 11 тисяч років тому. Площа водного плеса становить 4 – 5 гектарів, його глибина – 8 – 10 метрів.