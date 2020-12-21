Карпати замело: у мережі з'явилися захопливі світлини засніжених вершин
Українські Карпати засипало снігом. Зараз в горах панує прекрасна погода – мороз і світить сонце. Місцеві жителі й туристи публікують в соцмережах прекрасні фотографії засніжених вершин.
На сторінці Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста повідомили, що зараз в Карпатах –5 градусів морозу.
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Станом на 8:15 21.12.2020 року на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер, температура навколишнього середовища –5°, – йдеться в повідомленні чорногорського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.
Гора Піп Іван Чорногірський / Фото: Facebook
Засніжені гірські вершини / Фото із соцмереж
Карпати замело снігом / Фото із соцмереж
Судячи зі знімків, справжня зима на Західній Україні таки настала.
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