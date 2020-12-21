Українські Карпати засипало снігом. Зараз в горах панує прекрасна погода – мороз і світить сонце. Місцеві жителі й туристи публікують в соцмережах прекрасні фотографії засніжених вершин.

На сторінці Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста повідомили, що зараз в Карпатах –5 градусів морозу.

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Станом на 8:15 21.12.2020 року на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер, температура навколишнього середовища –5°, – йдеться в повідомленні чорногорського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.



Гора Піп Іван Чорногірський / Фото: Facebook



Засніжені гірські вершини / Фото із соцмереж



Карпати замело снігом / Фото із соцмереж

Судячи зі знімків, справжня зима на Західній Україні таки настала.