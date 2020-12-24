Новий рік – ідеальний час, щоб поїхати із рідними чи друзями у подорож до Карпат. Тут розташовані найкращі гірськолижні курорти, де пригощають національними стравами, де навкруги лише засніжені гори, свіже повітря і казкові пейзажі. Тож, якщо ви не були у Карпатах або давно плануєте поїздку, то реалізуйте свої плани у новорічні свята.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ розповість вам де зустріти 2021 рік у Карпатах, і в скільки обійдеться така мандрівка.

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Буковель

Один із найпопулярніших курортів в Карпатах – розваг тут чи не найбільше. Але й ціни найвищі.

Для тих, хто любить адреналін у Буковелі є чимало сучасних витягів і трас для катання на гірських лижах чи сноуборді. Також є "Буковельські гірки", які передбачають надзвичайно крутий спуск на канатах за допомогою спеціального пристрою між деревами. А ще тут можна покататися на швидкісному спуску, завдовжки у 1130 метрів, на ролику круто нахиленим тросом.



Буковель / bukovel.com

Якщо ж ви полюбляєте більш спокійний відпочинок, то можете відвідати етнопарк "Гуцул Ленд". Тут на вас чекають історії про життя та побут гуцулів, бойків та лемків. Також на території є контактний зоопарк, де у природних умовах живуть свійські, екзотичні, дикі тварини та птахи.



Контактний зоопарк у етнопарку "Гуцул Ленд" / bukovel.com

Ціни: найбюджетніший варіант житла – три ночі у тризірковому готелі від 5 443 гривень на двох, а у чотиризірковому – від 12 920 гривень на двох осіб. Щодо розваг, то у високий зимовий сезон з середини грудня до середини березня день катання на спусках в Буковелі обійдеться від 667 гривень. А у святкові дні з 2 по 6 січня – від 867 гривень день.

Драгобрат

Більш економна, але не менш цікава локація українських Карпат – гірськолижний курорт Драгобрат. База зацікавлює туристів, передусім, демократичними цінами та зручним розташуванням.

Драгобрат славиться тривалим гірськолижним сезоном і крутими гірськими схилами та спусками. Загальна протяжність трас сягає 9 кілометрів. Там також є чимало підйомників, на яких можна покататися. Крім активних видів спорту, тут можна розслабитися у фінській сауні лазні, СПА-центрі, пограти у настільні ігри.



Драгобрат / skitours.com.ua

Ціни: житло на три ночі – від 2 000 гривень на двох осіб, але все залежить від рівня комфорту, вартість номера у готелі може становити від 650 гривень до 2 500 гривень за добу. Щодо розваг, то найкращий варіант для активних і впевнених лижників – безлімітний абонемент на день. Найдешевший обійдеться у 680 гривень. Скі пас на 50 підйомів – від 550 гривень дитячий (до 14 років) і від 1100 гривень дорослий.

Трускавець

Про мінеральні води Трускавця, мабуть, знає кожен турист. Адже тамтешні джерела славляться своїми цілющими властивостями. Окрім оздоровлення, курорт приваблює доступними цінами, комфортними умовами проживання та помірним кліматом.

Але взимку, найпопулярнішою розвагою тут є катання на сноутюбах у Dream Park "Покатушки на плюшках", який розташований неподалік питного озера за санаторієм "Карпати". Зважаючи, що снігу тут недостатньо, на штучно створеній гірці його розпорошують спеціальні снігові гармати, тож спуститися з гори на тюбі можна за будь-якої погоди. Розвага доступна як для дітей, так і для дорослих.



Катання на сноутюбах у Трускавці / lviv1256.com

Ціни: найбюджетніший варіант житла – три ночі у тризірковому готелі від 3 000 гривень на двох осіб. Щодо розваг, то один спуск на тюбі коштує 30 гривень (низький сезон) і 50 гривень (високий сезон). Оренда "плюшки" на годину обійдеться у 150 гривень або ж 200 гривень (залежно від сезону). Зазначимо, що низьким сезоном вважаються будні до 25 грудня та після 20 січня, а високим – з 25 грудня до 20 січня.

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Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Ця модель надзвичайно зручна, бо можна взяти з собою все, що завгодно, адже об'єм багажного відділення вважається найбільшим у своєму класі, він досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях). Окрім цього, SKODA KODIAQ має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом. Не менш важливим в зимовій подорожі є те, що модель обладнана повністю світлодіодними фарами. Також є Auto Light Assist – система автоматичного управління світлом (керує включенням та вимиканням дальнього світла).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Щасливого Нового року!​