Новорічні свята у Карпатах: де зустріти 2021 рік і скільки це коштує
Новий рік – ідеальний час, щоб поїхати із рідними чи друзями у подорож до Карпат. Тут розташовані найкращі гірськолижні курорти, де пригощають національними стравами, де навкруги лише засніжені гори, свіже повітря і казкові пейзажі. Тож, якщо ви не були у Карпатах або давно плануєте поїздку, то реалізуйте свої плани у новорічні свята.
Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ розповість вам де зустріти 2021 рік у Карпатах, і в скільки обійдеться така мандрівка.
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Буковель
Один із найпопулярніших курортів в Карпатах – розваг тут чи не найбільше. Але й ціни найвищі.
Для тих, хто любить адреналін у Буковелі є чимало сучасних витягів і трас для катання на гірських лижах чи сноуборді. Також є "Буковельські гірки", які передбачають надзвичайно крутий спуск на канатах за допомогою спеціального пристрою між деревами. А ще тут можна покататися на швидкісному спуску, завдовжки у 1130 метрів, на ролику круто нахиленим тросом.
Буковель / bukovel.com
Якщо ж ви полюбляєте більш спокійний відпочинок, то можете відвідати етнопарк "Гуцул Ленд". Тут на вас чекають історії про життя та побут гуцулів, бойків та лемків. Також на території є контактний зоопарк, де у природних умовах живуть свійські, екзотичні, дикі тварини та птахи.
Контактний зоопарк у етнопарку "Гуцул Ленд" / bukovel.com
Драгобрат
Більш економна, але не менш цікава локація українських Карпат – гірськолижний курорт Драгобрат. База зацікавлює туристів, передусім, демократичними цінами та зручним розташуванням.
Драгобрат славиться тривалим гірськолижним сезоном і крутими гірськими схилами та спусками. Загальна протяжність трас сягає 9 кілометрів. Там також є чимало підйомників, на яких можна покататися. Крім активних видів спорту, тут можна розслабитися у фінській сауні лазні, СПА-центрі, пограти у настільні ігри.
Драгобрат / skitours.com.ua
Трускавець
Про мінеральні води Трускавця, мабуть, знає кожен турист. Адже тамтешні джерела славляться своїми цілющими властивостями. Окрім оздоровлення, курорт приваблює доступними цінами, комфортними умовами проживання та помірним кліматом.
Але взимку, найпопулярнішою розвагою тут є катання на сноутюбах у Dream Park "Покатушки на плюшках", який розташований неподалік питного озера за санаторієм "Карпати". Зважаючи, що снігу тут недостатньо, на штучно створеній гірці його розпорошують спеціальні снігові гармати, тож спуститися з гори на тюбі можна за будь-якої погоди. Розвага доступна як для дітей, так і для дорослих.
Катання на сноутюбах у Трускавці / lviv1256.com
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Чим дістатися?
Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Ця модель надзвичайно зручна, бо можна взяти з собою все, що завгодно, адже об'єм багажного відділення вважається найбільшим у своєму класі, він досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях). Окрім цього, SKODA KODIAQ має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом. Не менш важливим в зимовій подорожі є те, що модель обладнана повністю світлодіодними фарами. Також є Auto Light Assist – система автоматичного управління світлом (керує включенням та вимиканням дальнього світла).
SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua
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Щасливого Нового року!
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