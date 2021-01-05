Instagram-готелі у Карпатах, з вікон яких відкриваються найкрасивіші панорами: мальовничі фото
Зима – відмінний період для відпочинку та перезавантаження в горах. А ідеальною вашу подорож зроблять неймовірні пейзажі на гори.
Travel24 пропонує вам добірку готелів Карпат, з вікон яких відкриваються найкрасивіші панорами.
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"Charlton Estate"
Шале Charlton розташоване в селищі Яблуниця. Це місце комфорту і спокійного відпочинку в повній гармонії з природою. Завдяки великим панорамним вікнам та оглядовим терасам навколо, гості шале можуть зробити яскраві фото на тлі найвищих вершин Українських Карпат – Говерли та Петроса.
"Charlton Estate" / booking.com
"Вежа Ведмежа"
Готель розташований посеред гір і неподалік річки. Вміщує 27 номерів, кожен з відмінним оригінальним дизайном. Родзинка готелю – окремі номери, виконані в стилі будиночків ельфів з казок. До послуг гостей – відкритий басейн з підігрівом, SPA-комплекс з лазнею, чаном і джакузі, мотузковий парк і невеликий зоопарк.
"Вежа Ведмежа" / vv-hotel.com
"Стара правда"
Готель розташований біля гори Хом'як і за 3 кілометри від курорту Буковель. Крім розкішних краєвидів з балконів, туристи зможуть сходити до сауни або басейну з підігрівом. Номери готелю оформлені в карпатському стилі з дуже оригінальним інтер'єром – тут вам точно забезпечені стильні фото.
"Стара правда" / starapravda.com.ua
"Hoch Land"
Готель славиться своєю панорамною терасою, де можна насолоджуватися їжею в ресторані, або просто відпочивати, споглядаючи захопливі види на карпатські вершини – Говерлу, Драгобрат і Петрос.
"Hoch Land" / tur-hotel.ru
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"Червона Рута"
Комплекс, який розташований біля підніжжя гори Великий Шаян, вміщує в себе 17 мінікотеджів, SPA-комплекс і ресторан. У кожного будиночка свій неповторний стиль – натхненний гуцульським колоритом, швейцарським гірським затишком, або, наприклад, альпійськими квітами. Невеликі стильні будинки посеред природи – відмінне місце, щоб зробити декілька світлин для свого профілю в соцмережах.
"Червона рута" / chervona-ruta.com
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