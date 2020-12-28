Через коронавірус у нас з’явилися нові проблеми та думки – чи безпечно подорожувати та залишатися у готелі. Найкращий варіант – орендувати будинок.

Про це розповіли експерти американського Центру з контролю і профілактики захворювань. Так буде контакт лише з родичами та друзями. Також з будинку зручніший доступ до свіжого повітря, повідомляє FoxNews.

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Найризикованіший варіант під час пандемії – це гуртожиток або хостел зі спільними спальними місцями.

Якщо бронюєте номер у готелі, то потрібно наперед дізнатися про заходи безпеки.

Спробуйте також знайти житло, яке гарантує 72-годинний буфер між гостями,

– заявила експерт з інфекційних захворювань з Каліфорнійського університету в Девісі, доктор Наташа Тузнік.

Необхідно використовувати серветки для дезінфекції поверхонь, яких часто торкаються. Бажано також відмовитися від додаткового прибирання, щоб контактувати з меншою кількістю людей.

Коли виходите з номера, то треба скористатися сходами замість ліфта.