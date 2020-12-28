Чи безпечно зупинятися у готелі під час пандемії: відповідь експертів
Через коронавірус у нас з’явилися нові проблеми та думки – чи безпечно подорожувати та залишатися у готелі. Найкращий варіант – орендувати будинок.
Про це розповіли експерти американського Центру з контролю і профілактики захворювань. Так буде контакт лише з родичами та друзями. Також з будинку зручніший доступ до свіжого повітря, повідомляє FoxNews.
Читайте також: Наслідки 2020: витрати туристів з України за кордоном впали майже вдвічі
Найризикованіший варіант під час пандемії – це гуртожиток або хостел зі спільними спальними місцями.
Якщо бронюєте номер у готелі, то потрібно наперед дізнатися про заходи безпеки.
Спробуйте також знайти житло, яке гарантує 72-годинний буфер між гостями,
– заявила експерт з інфекційних захворювань з Каліфорнійського університету в Девісі, доктор Наташа Тузнік.
Необхідно використовувати серветки для дезінфекції поверхонь, яких часто торкаються. Бажано також відмовитися від додаткового прибирання, щоб контактувати з меншою кількістю людей.
Коли виходите з номера, то треба скористатися сходами замість ліфта.
Поділитися новиною
-
Птушкін в інтерв'ю Дудю пояснив, чому знімає випуски російською мовою: відео28 грудня 2020 , 16:41
-
"У неї були іспити": хлопець здійснив євротур з фото своєї другої половинки – кумедні світлини22 грудня 2020 , 09:04
-
5 крутих пригодницьких фільмів, які перенесуть вас в іншу дійсність: добірка вихідного дня27 грудня 2020 , 14:28