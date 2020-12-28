Через коронавирус у нас появились новые проблемы и мысли – безопасно ли путешествовать и оставаться в гостинице. Лучший вариант – арендовать дом.

Об этом рассказали эксперты американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. В доме будет контакт только с родственниками и друзьями. Также удобный доступ к свежему воздуху, сообщает FoxNews.

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Рискованный вариант во время пандемии – это общежитие или хостел с общими спальными местами.

Если бронируете номер в гостинице, то нужно заранее узнать о мерах безопасности.

Попробуйте найти жилье, которое гарантирует 72-часовой буфер между гостями,

– заявила эксперт по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Дэвисе, доктор Наташа Тузник.

Необходимо использовать салфетки для дезинфекции поверхностей, которых часто касаются. Желательно также отказаться от дополнительной уборки, чтобы контактировать с меньшим количеством людей.

Когда выходите из номера, то нужно воспользоваться лестницей вместо лифта.