2020 год хотел лишить нас возможности путешествовать. Однако украинцы все же находили возможность ездить за границу, однако тратили вдвое меньше денег.

В этом году украинские туристы потратили около 4,5 миллиарда долларов на отдых за рубежом. Это вдвое меньше, чем в 2019 году. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, сообщает Travel24.

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Эксперты отслеживали, что на валютном рынке туристические компании с марта по июнь вообще не покупали валюту. Затем начали покупать, но объемы остаются низкими.

В прошлом году зарубежные расходы украинцев на туризм составляли 8,7 миллиарда долларов, а в этом году эта сумма сократилась в два раза. Мы ожидаем 4,5 мильяда долларов или даже меньше,

– сказал Сологуб.

В НБУ не уверены, что в последующие два года расходы украинских туристов вернутся на уровень 2019 года. В 2021 году ожидается, что вырастут до 5 миллиардов долларов.