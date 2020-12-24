Стамбул – это тот уникальный город, где с одинаковым восторгом гуляешь, пробуешь местную еду и культурно обогащаешься. Сюда можно приезжать много раз и постоянно искать возможность вернуться.

В карантинные времена начинаешь ценить каждый полет за границу и возможность прогуляться в безопасности. Украинцы летают в Турцию с 1 июля и такая опция немного украсила хаос коварного 2020 года. Travel24 предлагает совершить прогулку по Стамбулу и получить полезные подсказки.

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Площадь Таксим

Это важный коммерческий, развлекательный и туристический район. Площадь Таксим также является популярным местом встреч и идеальной исходной точкой для начала пешей прогулки по Стамбулу. Отсюда удобно пройтись к православной церкви Святой Троицы, старинному трамваю и знаменитой улице Истикляль.

Истикляль

Наверное, это самая известная развлекательная точка Стамбула. Длинная красочная пешеходная улица манит магазинами, ресторанами, кафе и уличными приключениями.

Фокус с мороженым / Фото Ольги Консевич

Здесь же расположились многочисленные современные художественные галереи, книжные магазины. Вокруг Истикляль в докарантинные времена также проводили многочисленные международные фестивали искусства, например, ежегодный Стамбульский кинофестиваль.

Босфор – из Европы в Азию и обратно

Кстати, если вы будете прилетать из аэропорта имени Сабиха Гекчен и снимать жилье в центре, то вам просто придется переехать из Азии в Европу. И это шанс уже в начале путешествия почувствовать, что значит жить в единственном в мире городе, расположенном сразу на двух континентах.

А вот новый аэропорт Стамбула находится в европейской части и это не просто прогрессивный транспортный хаб, но и прекрасная инстаграм-локация. Стамбульский аэропорт / Фото Ольги Консевич

Но настоящий заряд вдохновения вы получите, проплыв на пароме или катере. На борту можно пить чай, фотографировать достопримечательности, а вечером ловить огни мостов и закат.

Босфор и закат / Фото Ольги Консевич

Айя-София

В 1935 году основатель современной светской Турции Мустафа Кемаль Ататюрк превратил мечеть в музей. В начале июля 2020 у собора забрали статус памятника и президент Турции распорядился закрепить решение о возвращении мечети.

Ограждения возле достопримечательностей. Будьте готовы к проверке личных вещей / Фото Ольги Консевич

Теперь везде зеленые ковры и 5 раз в день (на время намаза) туристов просят покинуть мечеть. Посещение стало бесплатным, если сравнивать с правилами прошлого года.

Стамбульский музей кино В декабре 2020 года завершились реставрационные работы в Стамбульском музее кино, созданном Министерством культуры и туризма Турции при кинотеатре Atlas. Здесь можно проследить по 100-летней историей развития турецкого кино в интерактивном формате. Советуем заглянуть сюда, когда будете в Стамбуле. К тому же, сейчас страна активно продвигает возможности для создателей фильмов – например, в стране волшебные локации для съемок в разные сезоны и качественные креативные команды для помощи в организации.

Безопасность и карантин

На самом деле в Турции правила соблюдаются строже, чем в Украине. Будьте готовы встретить туристическую полицию и услышать призывы к ношению масок и дистанцирование в людных местах. Продавцы в сувенирных магазинах, официанты в кафе, работники полиции на вокзале, таксисты – все относятся к правилам с уважением.

Туристическая полиция / Фото Ольги Консевич

Важно! МОЗ Украины 18 декабря 2020 включило Турцию в красную зону. Это означает, что прибывая из Турции в Украину необходимо отправиться на 14-дневный карантин или пройти ПЦР-тестирование на коронавирус.

Стамбул – это выгодно

Например, даже на праздники на Airbnb можно найти отдельные комнаты от 10 евро за ночь или отдельные апартаменты в хороших районах, начиная от 30 евро.

Цены на продукты в местных супермаркетах иногда ниже, чем в украинских, в сувенирных лавках делают хорошие скидки, а в кафе и ресторанах обслуживают с особым вниманием.

Если вы хотите сэкономить, то на разных маршрутах можете пользоваться общественным транспортом – это даже может спасти вас в час пик от стамбульских пробок.

Просто котик для привлечения внимания / Фото Ольги Консевич

Здесь вам понадобится местная карта IstanbulKart. Способы, которые мы лично не испывали – это электронные билеты и жетоны. Но карта – реально удобный вариант. К тому же, наличными вы сможете заплатить только в такси, будьте внимательны.

Подсказка. Залив Золотой Рог – еще одна важная точка города. Его можно пересечь, используя линию М2 Стамбульского метрополитена.

Цена проезда

Проезд на метро, фуникулере, автобусе, трамвае, канатной дороге, пароме – 3,5 лиры.

Сейчас 1 турецкий лира равна примерно 3,7 гривнам.

Если вы делаете пересадку на другой транспорт или другую линию метро в течение 2 часов, то стоимость такого проезда по карте равна 2,5 лирам. Последующие поездки – еще дешевле.

Пустая станция Сиркеджи (конечный пункт следования легендарного Восточного экспресса) / Фото Ольги Консевич

Проезд в метробусе:

1 остановка – 2,5 лиры;

2,5 лиры; 2 остановки – 3 лиры;

3 лиры; 3 остановки – 3,5 лиры.

Проезд по ветке метро Мармарай:

1-7 остановок – 3,5 лиры;

3,5 лиры; 8-14 остановок – 4,5 лиры.

Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке материала Офису по вопросам культуры и информации Турции.