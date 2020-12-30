С 30 декабря в Турции начало действовать требование об обязательных справках с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус у всех пассажиров, прибывающих в страну авиатранспортом.

О том, что власть Турции отложила введение обязательного требования к авиапассажирам иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус с 28 на 30 декабря, сообщил национальный авиаперевозчик Turkish Airlines.

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По решению Министерства здравоохранения Турции, отрицательный тест на COVID-19 должны предоставлять все лица, прибывающие в страну воздушными, наземными или морскими путями.

Пассажиры, летящие в Турцию или в другую страну через Турцию, должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанную не ранее чем за 72 часа до полета. Правило вступает в силу с 12:00 30 декабря 2020 по местному времени. Пассажирам младше 6 лет справка не нужна, – сообщается на сайте Turkish Airlines.

Как отметили в сообщении, пассажиры, которые не предоставили документ (в печатном или электронном виде), не будут допущены к посадке на рейс.

Власти Турции объяснили ужесточение правил распространением нового, более заразного штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании и ряде других стран. Предполагается, что новые меры будут действовать до 1 марта 2021 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что МВД Турции запретило проведение развлекательных программ на Новый год в отелях.

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