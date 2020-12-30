З 30 грудня у Туреччині почала діяти вимога про обов'язкові довідки з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус у всіх пасажирів, які прибувають до країни авіатранспортом.

Про те, що влада Туреччина відклала введення обов'язкової вимоги до авіапасажирів мати довідку про негативний тест на коронавірус з 28 на 30 грудня, повідомив національний авіаперевізник Turkish Airlines.

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За рішенням Міністерства охорони здоров'я Туреччини, негативний тест на COVID-19 повинні надавати всі особи, що прибувають в країну повітряними, наземними або морськими шляхами.

Пасажири, які летять в Туреччину або в іншу країну через Туреччину, повинні пред'явити довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, зроблену не раніше ніж за 72 години до польоту. Правило набуває чинності з 12:00 30 грудня 2020 року за місцевим часом. Пасажирам молодше 6 років довідка не потрібна, – повідомляється на сайті Turkish Airlines.

Як зазначили у повідомленні, пасажири, які не надали документ (у друкованому або електронному виді), не будуть допущені до посадки на рейс.

Влада Туреччини пояснила посилення правил поширенням нового, більш заразного штаму коронавірусу, виявленого у Великій Британії та низці інших країн. Передбачається, що нові запобіжні заходи діятимуть до 1 березня 2021 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що МВС Туреччини заборонило проведення розважальних програм на Новий рік в готелях.

​До теми У Туреччині заборонили святкові програми у готелях на Новий рік