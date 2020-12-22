Якщо планували розважатися на зимові свята у турецькому готелі, то перегляньте свої плани. МВС Туреччини заборонило проведення розважальних програм в Новий рік в готелях.

Про це написали на офіційному сайті МВС. Читайте також: Носити підгузки та не ходити в туалет: рекомендації для стюардес Китаю Проте аклади, незважаючи на заборони, продовжували поширювати інформацію про розважальні програми в новорічну ніч. Тому у відомстві нагадали про низку заборон на зимові свята: заборона святкування Нового року в готелях і ресторанах – бали, розважальні заходи з музикантами та вечірки, шоу та гала-вечері,

заборона на рекламу подібних заходів і продаж турів з новорічними заходами,

заборона на розважальну програму з музикою і танцями,

заборона на скупчення людей в готелях і ресторанах при них. Нещодавно, вперше за час пандемії, Туреччину внесли до "червоної" карантинної зони. Статистика захворюваності в курортній країні перевищила українські показники.