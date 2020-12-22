У Туреччині заборонили святкові програми у готелях на Новий рік
Якщо планували розважатися на зимові свята у турецькому готелі, то перегляньте свої плани. МВС Туреччини заборонило проведення розважальних програм в Новий рік в готелях.
Про це написали на офіційному сайті МВС.
Читайте також: Носити підгузки та не ходити в туалет: рекомендації для стюардес Китаю
Проте аклади, незважаючи на заборони, продовжували поширювати інформацію про розважальні програми в новорічну ніч.
Тому у відомстві нагадали про низку заборон на зимові свята:
- заборона святкування Нового року в готелях і ресторанах – бали, розважальні заходи з музикантами та вечірки, шоу та гала-вечері,
- заборона на рекламу подібних заходів і продаж турів з новорічними заходами,
- заборона на розважальну програму з музикою і танцями,
- заборона на скупчення людей в готелях і ресторанах при них.
Нещодавно, вперше за час пандемії, Туреччину внесли до "червоної" карантинної зони. Статистика захворюваності в курортній країні перевищила українські показники.
Поділитися новиною