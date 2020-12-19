Китайським стюардесам видали нові рекомендації роботи для того, щоб знизити ризики зараження коронавірусом під час польоту.

Авіаційний регулятор Китаю порадив їм використовувати підгузки, щоб уникати походів у туалет і так знизити ризик зараження, повідомляє Business Insider. Це рекомендація для чартерних рейсів за напрямками з високим ризиком COVID-19 – де число випадків інфікування перевищує 500 на один мільйон осіб.

Стюардеси повинні також носити медичні маски, одноразові рукавички, окуляри, одноразовий захисний одяг і бахіли.

Також рекомендується розділити салон на кілька зон: "чисту", "нейтральну", зону відпочинку пасажирів і карантинну.

Останні три ряди крісел у хвості літака рекомендується виключити з продажу і використовувати їх як карантинну зону для надзвичайних ситуацій.