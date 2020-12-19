Китайским стюардессам выдали новые рекомендации работы для того, чтобы снизить риски заражения коронавирусом во время полета.

Авиационный регулятор Китая посоветовал им использовать подгузники, чтобы избежать походов в туалет и так снизить риск заражения, сообщает Business Insider. Это рекомендация для чартерных рейсов по направлениям с высоким риском COVID-19 – где число случаев инфицирования превышает 500 на один миллион человек.

Стюардессы должны также носить медицинские маски, одноразовые перчатки, очки, одноразовую защитную одежду и бахилы.

Также рекомендуется разделить салон на несколько зон: "чистую", "нейтральную", зону отдыха пассажиров и карантинную.

Последние три ряда кресел в хвосте самолета рекомендуется исключить из продажи и использовать их как карантинную зону для чрезвычайных ситуаций.