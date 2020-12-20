Одну з найпопулярніших серед українських туристів країн – Туреччину – внесли до "червоної" карантинної зони. Вперше за весь час пандемії. Статистика захворюваності в курортній країні перевищила українські показники.

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 18 грудня 2020 року. Про те, що Туреччина "обігнала" Україну по захворюваності коронавірусом, повідомляє прес-служба Державного агентства з розвитку туризму (ДАРТ).

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З 18 грудня українці та іноземці, які прибувають в Україну з цієї держави, мають завантажувати в аеропорту додаток "Дій вдома", щоб провести наступні два тижні на самоізоляції або здати ПЛР-тест на COVID-19 протягом 24 годин після прильоту.

Що робити після прильоту з Туреччини?

Перші пасажири, які приземлилися в Україні після повернення з Туреччини 18 грудня, вже були змушені завантажувати додаток, через який держава контролює дотримання самоізоляції.

Тільки що зі Стамбула. Вже зараз потрібно завантажувати програму "Дій вдома", проходити паспортний контроль і проходити тест. У Борисполі ціна – 1500 гривень. Готовність – 6 годин. Ви вільні, завантаживши програму, сидіти на ізоляції або ж піти в дешевшу лабораторію, – поділилася деталями на своїй сторінці в Facebook Тетяна Іваницька, представник Асоціації готелів Туреччини в Україні.



Додаток "Дій вдома" / netfreedom.org.ua

Важливими порадами мандрівників були: не відзначати точку прибуття у додатку в аеропорту, не фотографуватися в масці. Після активації додатка дані тестів автоматично "знімуть" туристів із самоізоляції. Від тестів звільнені пасажири, які летять транзитом через Туреччину, якщо були в країні менш як 24 години.

Які країни в "червоній" та "зеленій" зонах?

У "червоному списку" за останні два тижні додалося 11 країн. Серед них уперше виявилася Туреччина, в якій у листопаді змінили підхід до підрахунку хворих на COVID-19. Болгарія, Хорватія та Чорногорія все ще "червоні".

Водночас з популярних туристичних країн, як і тиждень тому, в "зеленій" зоні залишаються Албанія та Єгипет (який знову посилив вимогу до тестів на коронавірус для українських туристів). Також "зелені" такі туристичні напрямки: Домініканська Республіка, ОАЕ, Танзанія, Мексика, Сейшельські острови та Мальдіви, а також Таїланд, який знову відкрився для українців.

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