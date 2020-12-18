Плануєте наступного літа полетіти у Туреччину. Буде приємний сюрприз – пляжні парасольки з сонячними панелями, від яких можна буде зарядити телефон.

Цю систему розробила компанія CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Inc, повідомляє Daily Sabah. Вдень будуть заряджати гаджети, а вночі давати світло.

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Впроваджувати систему із сонячними батареями будуть з весни 2021 року.

"Ми створили енергетичну систему близько 200 Вт. Завдяки цьому два мобільні телефони одночасно або будь-який ноутбук можна заряджати цілий день", – сказав голова компанії Тарик Сарван.



Пляж у Туреччині \ Photo by Dilek Durgun on Unsplash

Він додав, що люди почали використовувати більше електроенергії через широке використання пристроїв. Тому під час відпочинку на пляжі у гаджетів часто сідає батарейка.

Систему можна буде розібрати та вийняти з парасольок, а потім перевстановити наступного року.