Планируете следующим летом улететь в Турцию. Будет приятный сюрприз – пляжные зонтики с солнечными панелями, от которых можно будет зарядить телефон.

Эту систему разработала компания CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Inc, сообщает Daily Sabah. Днем будут заряжать гаджеты, а ночью давать свет.

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Внедрять систему с солнечными батареями будут с весны 2021 года.

"Мы создали энергетическую систему около 200 Вт. Благодаря этому два мобильных телефона одновременно или любой ноутбук можно заряжать целый день", – сказал глава компании Тарик Сарван.



Пляж в Турции \ Photo by Dilek Durgun on Unsplash

Он добавил, что люди начали использовать больше электроэнергии из-за широкого использования устройств. Поэтому во время отдыха на пляже в гаджетах часто садится батарейка.

Систему можно будет разобрать и вынуть из зонтиков, а затем переустановить в следующем году.