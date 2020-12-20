Одну з найпопулярніших серед українських туристів країн – Туреччину – внесли до "червоної" карантинної зони. Вперше за весь час пандемії. Статистика захворюваності в курортній країні перевищила українські показники.

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон состоянию на 18 декабря 2020 года. О том, что Турция "обогнала" Украину по заболеваемости коронавируса, сообщает пресс-служба Государственного агентства по развитию туризма (ДАРТ).

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С 18 декабря украинцы и иностранцы, прибывающие в Украину из этого государства, должны загружать в аэропорту приложение "Действуй дома", чтобы провести следующие две недели на самоизоляции или сдать ПЦР-тест на COVID-19 в течение 24 часов после прилета.

Что делать после прилета из Турции?

Первые пассажиры, которые приземлились в Украине после возвращения из Турции 18 декабря, уже были вынуждены загружать приложение, через него государство контролирует соблюдение самоизоляции.

Только что из Стамбула. Уже сейчас нужно загружать программу "Действуй дома", проходить паспортный контроль и проходить тест. В Борисполе цена – 1500 гривен. Готовность – 6 часов. Вы свободны, загрузив программу, сидеть на изоляции или же пойти в дешевую лабораторию, – поделилась деталями на своей странице в Facebook Татьяна Иваницкая, представитель Ассоциации отелей Турции в Украине.



Приложение "Действуй дома" / netfreedom.org.ua

Важными советами путешественников были: не отмечать точку прибытия в приложении в аэропорту, не фотографироваться в маске. После активации приложения данные тестов автоматически "снимут" туристов из самоизоляции. От тестов освобождены пассажиры, летящие транзитом через Турцию, если были в стране менее 24 часов.

Какие страны в "красной" и "зеленой" зонах?

В "красном списке" за последние две недели прибавилось 11 стран. Среди них впервые оказалась Турция, в которой в ноябре изменили подход к подсчету больных COVID-19. Болгария, Хорватия и Черногория все еще "красные".

В то же время из популярных туристических стран, как и неделю назад, в "зеленой" зоне остаются Албания и Египет (который вновь усилил требование к тестам на коронавирус для украинских туристов). Также "зеленые" такие туристические направления: Доминиканская Республика, ОАЭ, Танзания, Мексика, Сейшельские острова и Мальдивы, а также Таиланд, что вновь открылся для украинцев.

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