С начала декабря Египет усилил контроль за правдивостью сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которые должны иметь украинцы в возрасте от 6 лет. Теперь каждый турист обязуется иметь документ с QR-кодом или с водяным знаком.

О том, что Египет ужесточил требования к COVID-тестам для украинцев, сообщает пресс служба​ Посольство Украины в Египте.

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Уважаемые украинские туристы! Все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, пересекающие египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. С начала декабря компетентные органы Египта усилили контроль за правдивостью сертификатов ПЦР-тестов, с которыми иностранцы прибывают на отдых в курортные города, – говорится в сообщении.

Какие новые требования?

Сертификат должен иметь точную дату и время сдачи теста лицом

Документ может быть выдан только официальной лабораторией. Также на нем должна содержаться печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код со ссылкой на результат теста на официальном сайте лаборатории

Сертификат не может иметь никаких исправлений или поправок

Сертификат должен содержать информацию о проведенном виде теста – типа RT-PCR

Сертификат только на английском языке

Документ должен указывать информацию о лице, которому принадлежит тест

Заполненные от руки сертификаты – не принимаются

В случае возникновения сомнений в правдивости теста египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного теста после прилета. Если у гражданина обнаружено COVID-19 – его изолируют.

Важно! Пока турист находится на изоляции в гостинице, посольство не может заставить органы Египта отменить изоляцию или уменьшить ее срок.